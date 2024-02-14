Левша возвращается

Они требуют не только маркировать каждую коровку, свинку, птичку и лошадку. В ведомстве нужно будет регистрировать всех: от верблюдов и кроликов до рыб и пчел.

Конечно, это случится не сразу. Законодатели – люди сострадательные и понимающие. Поэтому дали возможность шокированным фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств время, чтобы посидеть на крыльце, обхватив колени, раскачиваясь туда-сюда с округлившимися от ужаса глазами.

К 1 сентября должна быть промаркирована и поставлена на учет вся животина, относящаяся к крупнорогатому скоту, а также свиньи, птицы и лошади. К 1 сентября 2025 года нужно зарегистрировать пушных зверей, верблюдов, оленей, кроликов и даже пчел. К 1 марта 2026 под бюрократический замес попадут еще и рыбы.

Кто знает, что будет дальше. А вдруг завтра примут закон, по которому блохи, тараканы и муравьи тоже будут считаться сельхозживотными? Что если фермеры будут пересчитывать, сколько муравьев у них бегает в муравейнике? И не дай бог, если проверяющий насчитает больше!