В Бурятии иностранку осудили за незаконный перенос через таможню 50 тыс. долларов

Прокуратура Кяхтинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки Монголии. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере).В судебном заседании установлено, что женщина, имея при себе 60 тыс. долларов и зная о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств свыше 10 тыс. долларов США, при пересечении таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС решила не заявлять о наличии у нее денег в большем размере. В целях сокрытия от таможенного контроля более 50 тыс. долларов США она разложила купюры во внутренний карман одежды, женскую сумку и самодельный пояс, обернув его вокруг талии. Доллары обнаружили и изъяли при досмотре.Кяхтинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к штрафу в размере 253 тыс. рублей.Приговор не вступил в законную силу.