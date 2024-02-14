Общество 14.02.2024 в 09:18
В Бурятии прокуратура и уполномоченный по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве
Чтобы эффективнее защищать права жителей республики
Текст: Ольга Лазарева
Прокурор республики Михаил Филичев и Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова заключили Соглашение о сотрудничестве, предметом которого является организация эффективного взаимодействия по вопросам государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Бурятия.
- Запланировано проведение совместных мероприятий по оказанию содействия общественным объединениям в восстановлении нарушенных социальных прав граждан.
Взаимодействие в рамках заключенного Соглашения позволит оперативно информировать друг друга, обмениваться опытом работы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, совершенствования регионального законодательства, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: прокуратура Бурятии
- Запланировано проведение совместных мероприятий по оказанию содействия общественным объединениям в восстановлении нарушенных социальных прав граждан.
Взаимодействие в рамках заключенного Соглашения позволит оперативно информировать друг друга, обмениваться опытом работы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, совершенствования регионального законодательства, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: прокуратура Бурятии
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