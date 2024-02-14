В Бурятии прокуратура и уполномоченный по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве

Прокурор республики Михаил Филичев и Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова заключили Соглашение о сотрудничестве, предметом которого является организация эффективного взаимодействия по вопросам государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Бурятия.- Запланировано проведение совместных мероприятий по оказанию содействия общественным объединениям в восстановлении нарушенных социальных прав граждан.Взаимодействие в рамках заключенного Соглашения позволит оперативно информировать друг друга, обмениваться опытом работы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, совершенствования регионального законодательства, - сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: прокуратура Бурятии