Министр культуры Бурятии призвала граждан быть бдительными при покупке билетов на мероприятия

В рамках проекта «Буряад арад мэхэлшэнуудтэй тэмсэнэ» министр культуры Республики Бурятии Соелма Дагаева призвала граждан быть бдительными при покупке билетов на мероприятия.Мошенники создают копии сайтов театров или музеев: выбирают похожее доменное имя, размещают фото, афишу, новости, скопированные с настоящего сайта. С помощью сайтов-двойников злоумышленники похищают персональные и платежные данные граждан.«Для покупки билетов по Пушкинской карте пользуйтесь только официальными сайтами билетных сервисов, культурных площадок или порталом Культура.рф», - призвала в своем обращении Соелма Дагаева.- Ни в коем случае не передавайте третьим лицам приходящие смс-коды, иную персональную информацию, немедленно прерывайте разговор и сообщайте о попытке мошенничества в полицию по телефону 102 или в дежурную часть ближайшего территориального органа внутренних дел, предупреждают в МВД республики.Для справки:В период празднования Белого месяца пресс-служба МВД по Республике Бурятия инициировала профилактический проект «Общественность Бурятии против мошенников». В прошлом году жители Бурятии перевели мошенникам более 685 миллионов рублей.В рамках проекта «Буряад арад мэхэлшэнуудтэй тэмсэнэ» представители общественных объединений региона и известные горожане расскажут жителям Бурятии об основных правилах информационной безопасности.Общественники Бурятии призывают граждан провести Год Дракона с чистыми помыслами и взвешенными финансовыми поступками.