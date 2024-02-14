Общество 14.02.2024 в 09:38

Правительство, работодатели и профсоюзы Бурятии подписали два соглашения

Они направлены на повышение социальных гарантий работающих жителей
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Текст: Андрей Константинов
Правительство, работодатели и профсоюзы Бурятии подписали два соглашения
13 февраля правительство Бурятии, работодатели и профсоюзы республики подписали два соглашения, направленные на повышение социальных гарантий работающих жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, первое из них устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в республике на 2024-2026 годы. В частности, по этому соглашению в трудовой сфере Бурятии закреплено право наёмных работников на получение полной северной надбавки с первого дня работы, вне зависимости от стажа и места рождения работника.

Второе соглашение «О минимальной месячной заработной плате на территории Республики Бурятия» устанавливает на территории всей республики границы оплаты труда с учетом районных коэффициентов и северной надбавки. При этом работодатели могут предоставлять своим сотрудникам и более высокие гарантии по оплате труда.

– Эти соглашения направлены на то, чтобы мы вместе работали над повышением заработной платы, организацией отдыха детей, организацией учёбы и подготовки профессиональных кадров – в целом по всем вопросам развития трудовых ресурсов и человеческого капитала. Соглашения поспособствуют не только повышению социальных гарантий работающих граждан, но и росту всех показателей социально-экономического развития республики, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Исполняющий обязанности председателя Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» Елена Юдаева подчеркнула, что трёхстороннее региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения, не имеет аналогов в России.

– Напомню, в апреле 2023 года мы подписали допсоглашение к региональному трёхстороннему документу. Это был прорыв, который на сегодня не имеет аналогов в России. Работающие граждане Бурятии получают северную надбавку в полном размере с первого дня трудовой деятельности. Этот и другие соглашения в сфере трудовых отношений обеспечивают необходимые минимальные социальные гарантии для работающих граждан в Бурятии, – сказала Елена Юдаева.

Напомним, в декабре 2023 года на прямой линии президента России житель Магаданской области просил рассмотреть возможность возврата полного размера северных надбавок для уроженцев Дальнего Востока и Крайнего Севера. Полный размер коэффициента все работающие граждане его региона нарабатывают стажем. Президент Владимир Путин дал поручение российскому правительство вернуть этот вопрос в повестку дня. Для Бурятии этот вопрос решён путем трёхстороннего регионального соглашения от апреля 2023 года, которое было продлено 13 февраля.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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