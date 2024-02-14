Общество 14.02.2024 в 10:50
В Улан-Удэ приют «Ананда» создал картотеку бездомных собак
Выбрать питомца можно по фотографии
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнский приют для животных «Ананда» создал картотеку бездомных собак.
«Друзья, наши кураторы и все неравнодушные люди, присоединившиеся к нам. Совместно с волонтерами приюта мы создаем картотеку собак приюта «Ананда» на пристрой. Пожалуйста, помогите нам в пиаре собачек, которым срочно нужен дом. Шаги очень простые:
1) Зайдите в Картотеку
2) Выберите собачку
3) Сделайте репост на своей странице, указав ссылку на страницу приюта.
Собаки отправляются по всей России! И, возможно, именно ваш репост подарит собачке домашнюю жизнь», - пишут сотрудника приюта в соцсетях.
Фото: Страница приют «Ананда» В Контакте
«Друзья, наши кураторы и все неравнодушные люди, присоединившиеся к нам. Совместно с волонтерами приюта мы создаем картотеку собак приюта «Ананда» на пристрой. Пожалуйста, помогите нам в пиаре собачек, которым срочно нужен дом. Шаги очень простые:
1) Зайдите в Картотеку
2) Выберите собачку
3) Сделайте репост на своей странице, указав ссылку на страницу приюта.
Собаки отправляются по всей России! И, возможно, именно ваш репост подарит собачке домашнюю жизнь», - пишут сотрудника приюта в соцсетях.
Фото: Страница приют «Ананда» В Контакте
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