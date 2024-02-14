В Улан-Удэ продолжается прием заявок на конкурс по созданию монумента Героям СВО. Лучший эскизный проект монумента «Нашим современникам – Героям специальной военной операции» разместят на территории парка Железнодорожников на улице Гагарина.Заявки принимаются до 11 марта 2024 года.Победителю и призерам конкурса вручат денежные премии:- за первое место – 400 000 руб.;- за второе место – 150 000 руб.;- за третье место – 50 000 руб.Заявки на конкурс принимает Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 407 или 503.Справки по телефонам: 8(3012)41-51-37, 8(3012)23-39-27.