Общество 14.02.2024 в 11:02

В Улан-Удэ продолжается прием заявок на конкурс по созданию монумента Героям СВО

Победитель получит 400 тысяч рублей
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ продолжается прием заявок на конкурс по созданию монумента Героям СВО
В Улан-Удэ продолжается прием заявок на конкурс по созданию монумента Героям СВО. Лучший эскизный проект монумента «Нашим современникам – Героям специальной военной операции» разместят на территории парка Железнодорожников на улице Гагарина. 

Заявки принимаются до 11 марта 2024 года. 

Победителю и призерам конкурса вручат денежные премии: 

- за первое место – 400 000 руб.; 
- за второе место – 150 000 руб.; 
- за третье место – 50 000 руб. 

Заявки на конкурс принимает Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 407 или 503. 

Справки по телефонам: 8(3012)41-51-37, 8(3012)23-39-27.

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