Общество 14.02.2024 в 11:28
В Улан-Удэ пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ в ТЦ «Гэлакси»
Акция приурочена ко Дню всех влюбленных
Текст: Ольга Лазарева
В День всех влюбленных, 14 февраля, с 16:00 до 20:00 в ТЦ «Гэлакси» на 1 этаже возле лифта пройдет бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию от СПИД Центра Бурятии для жителей Улан-Удэ. После сдачи анализа, вы получите фирменный блокнот.
Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:
- анонимным и бесплатным;
- займет 10–15 минут;
- точность предварительного результата — 99%;
- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам;
- анализ крови возьмут из пальца.
На мероприятии вы сможете выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра.
Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:
- анонимным и бесплатным;
- займет 10–15 минут;
- точность предварительного результата — 99%;
- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам;
- анализ крови возьмут из пальца.
На мероприятии вы сможете выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра.
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