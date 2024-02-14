В Улан-Удэ пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ в ТЦ «Гэлакси»

В День всех влюбленных, 14 февраля, с 16:00 до 20:00 в ТЦ «Гэлакси» на 1 этаже возле лифта пройдет бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию от СПИД Центра Бурятии для жителей Улан-Удэ. После сдачи анализа, вы получите фирменный блокнот.Экспресс-тестирование на ВИЧ будет:- анонимным и бесплатным;- займет 10–15 минут;- точность предварительного результата — 99%;- специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам;- анализ крови возьмут из пальца.На мероприятии вы сможете выиграть фирменную промопродукцию, ответив на вопросы по ВИЧ-инфекции от волонтёров и сотрудников СПИД Центра.