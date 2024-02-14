Общество 14.02.2024 в 11:36
В Бурятии чат-бот помогает участникам СВО и их семьям
В последнем обновлении чат-бота появился новый раздел
Текст: Ольга Лазарева
Жители Бурятии, включая военнослужащих и их близких, могут получить актуальную информацию о социальных гарантиях и государственной поддержке. В последнем обновлении чат-бота появился раздел "Справочная информация", где можно найти информацию о мерах поддержки по линии Социального фонда России, а также ответы на часто встречающиеся вопросы от Министерства юстиции.
Помимо этого чат-бот поможет найти следующую информацию:
- об оформлении удостоверения ветерана боевых действий;
- о социальных выплатах при получении ранения;
- о получении направления для квалифицированной медицинской и психологической поддержки;
- о необходимых документах для получения мер поддержки.
Переходите по ссылке https://t.me/Veteran_03bot и задавайте свои вопросы, сообщает Минсоцзащиты РБ.
Фото: Минсоцзащиты РБ
Помимо этого чат-бот поможет найти следующую информацию:
- об оформлении удостоверения ветерана боевых действий;
- о социальных выплатах при получении ранения;
- о получении направления для квалифицированной медицинской и психологической поддержки;
- о необходимых документах для получения мер поддержки.
Переходите по ссылке https://t.me/Veteran_03bot и задавайте свои вопросы, сообщает Минсоцзащиты РБ.
Фото: Минсоцзащиты РБ
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