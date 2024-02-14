Городские библиотеки предлагают улан-удэнцам поделиться книгами

14 февраля в Улан-Удэ пройдет восьмая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения.Приглашаем детей и взрослых дарить книги друзьям и родным. Ведь книга – прекрасный подарок, а чтение новой, интересной, красочной книги- увлекательное путешествие.Приносить книги можно до 18 февраля в библиотеки по адресам:PRO100Библиотека, 113 квартал, д.2, тел. 55-03-64;Библиотека – филиал № 20, мкрн Аэропорт, д.7, тел.: 22-66-85;Библиотека – филиал № 15 , ул. Кабанская, д.16, тел.: 22-47-09;Библиотека №9 им. В. Липатова , ул. Московская, д.4, тел. 44-13-25;Библиотека – филиал № 21 , пос. Сокол, д.3, тел.: 22-66-92Центр чтения «Семейный меридиан» , мкрн Восточный, ул. Туполева, д.4, тел.: 25-20-80;Библиотека № 13 им. Н. Нимбуева, ул. Геологическая, д.15, тел.: 23-11-41Важно: принимается литература в хорошем состоянии. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.