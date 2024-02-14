В Тункинском национальном парке начались лисьи «свадьбы»

Гон у лисиц начинается в середине февраля. За одной самкой могут бегать сразу 5 или даже 6 самцов. Драки в этом случае неизбежное явление. Всегда с самкой остается сильнейший самец. Таков закон природы, - сообщает Национальный парк «Тункинский».Самка привлекает к себе необходимое внимание голосом. В брачный период для многих видов животных и птиц это самый распространенный и естественный способ. В период гона у лисиц чрезвычайно активизируется рефлекс маркирования – это мечение местности обитания собственной мочой. Обуславливается это отношениями внутри видов.Беременность у самок лисиц продолжается около 49 – 58 дней. Одна самка может за один раз принести вплоть до 13-ти лисят, но средний показатель, который фиксируется чаще всего, составляет от 4 до 6-ти детенышей.Практически все лисицы щенятся внутри своих подготовленных нор. Вне их пределов это происходит крайне редко и связано с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, например, подтоплением. Все лисята появляются на свет слепыми. На протяжении полутора месяцев после рождения малыши находятся на грудном вскармливании, лишь после этого, когда у них начинают прорезаться первые зубки, мама лисица постепенно начинает приручать их к мясной пище, а затем и к ее добыче. В воспитании принимают участие оба родителя. Самец помогает самке рыть нору, кормит лису, в то время когда она не может отойти от новорожденных, и занимается воспитанием лисят.В Тункинском национальном парке лисица наиболее обычна в лесостепных районах и редка в тайге и высокогорьях. Тяготеет к лесостепным участкам с полями, сенокосами и небольшими участками леса. В тайге избегает сплошных массивов и предпочитает держаться в долинах рек, по гарям и вырубкам. Численность может меняться по годам и зависит от состояния кормовой базы. По данным учета 2023 года на территории национального парка «Тункинский» обитает 133 лисицы.