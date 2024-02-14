Общество 14.02.2024 в 12:29
В Бурятии на месте сгоревшего дугана на Байкале построят новый
Неравнодушных жителей просят оказать посильную помощь
Текст: Андрей Константинов
Ширээтэ лама Байкальского дацана в селе Дулан, пострадавшего от пожара 8 февраля, рассказал о ходе восстановительных работ. Как сообщил Жаргал лама в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», в результате пожара сгорело здание Цогчен-дугана — «храма всеобщего собрания», которое не подлежит восстановлению. Поэтому принято решение строить новое, более усовершенствованное кирпичное здание в стиле нагов - Лусууд хан. Уже заказаны проект и смета.
«На данный момент проходят работы по демонтажу крыши, затем будем разбирать стены. Помогают все желающие, местные жители, приезжие волонтёры. Хочу поблагодарить всех земляков, кто не остался в стороне, оказал и продолжает оказывать посильную финансовую поддержку, затрачивают свои силы и время, сейчас помощь как никогда важна для нас! На собранные средства будут приобретены строительные материалы и проведены необходимые работы, все отчёты будут размещены на официальных странницах дацана в соцсетях», - рассказал Жаргал лама.
Перечислить средства на восстановление дацана можно на телефон Жаргал ламы 8-924-453-77-77, который привязан к картам Сбер и Тинькофф.
Байкальский дацан «Дамба Даржалин» - очень красивое и уникальное святилище, единственный дацан на всем побережье священного озера Байкал, где проводятся молебны, посвященные повелителям воды. Ранее в дар храму монголы преподнесли восемь гранитных статуй божеств Лусууд ханов – повелителей воды, восседающих на черепахах. Ежегодно это святое место посещают тысячи верующих.
Фото: Кабанск-инфо.24/7
«На данный момент проходят работы по демонтажу крыши, затем будем разбирать стены. Помогают все желающие, местные жители, приезжие волонтёры. Хочу поблагодарить всех земляков, кто не остался в стороне, оказал и продолжает оказывать посильную финансовую поддержку, затрачивают свои силы и время, сейчас помощь как никогда важна для нас! На собранные средства будут приобретены строительные материалы и проведены необходимые работы, все отчёты будут размещены на официальных странницах дацана в соцсетях», - рассказал Жаргал лама.
Перечислить средства на восстановление дацана можно на телефон Жаргал ламы 8-924-453-77-77, который привязан к картам Сбер и Тинькофф.
Байкальский дацан «Дамба Даржалин» - очень красивое и уникальное святилище, единственный дацан на всем побережье священного озера Байкал, где проводятся молебны, посвященные повелителям воды. Ранее в дар храму монголы преподнесли восемь гранитных статуй божеств Лусууд ханов – повелителей воды, восседающих на черепахах. Ежегодно это святое место посещают тысячи верующих.
Фото: Кабанск-инфо.24/7
Тегидацан