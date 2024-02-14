Общество 14.02.2024 в 12:30

В России предлагают отмечать День начала СВО

В школы хотят приглашать ветеранов для беседы с учениками  

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Текст: Ольга Лазарева
В России предлагают отмечать День начала СВО
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением провести 24 февраля в российских школах мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции на Украине, с приглашением ветеранов СВО, сообщает ТАСС

"Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов специальной военной операции на данные мероприятия в школы", - говорится в тексте обращения.

Если пригласить ветерана СВО по какой-то причине невозможно, то депутат предлагает демонстрировать видеоролики, посвященные событиям специальной военной операции. Как отмечает Лантратова, такие мероприятия в школах могут носить название "День начала СВО". На них ученикам расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, а также ход основных событий. По мнению депутата, специальная военная операция - ключевое событие современной России, которое отражается на всех сферах развития общества. В условиях "гибридной агрессии коллективного Запада" особое внимание необходимо сосредоточить на образовании и воспитании обучающихся школ в духе патриотизма и любви к Отечеству, добавляет она.

"Важно отметить, что на сегодняшний день существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. Пользуясь данным дефицитом, страны коллективного Запада проводят информационную войну с РФ, ежедневно увеличивая количество случаев распространения дезинформации и фальсификации событий специальной военной операции, что негативно сказывается на патриотическом воспитании молодежи", - заявляет депутат. 

Фото: "Номер один" 

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