Общество 14.02.2024 в 13:31

Только 14% улан-удэнцев готовят подарки на День всех влюбленных

Причем мужчины потратят больше денег, чем женщины
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Текст: Ольга Лазарева
Только 14% улан-удэнцев готовят подарки на День всех влюбленных
Подарки на День всех влюбленных чаще всего планируют дарить горожане, состоящие в браке, причем мужчины потратят больше денег, чем женщины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Улан-Удэ.

Лишь 14% жителей Улан-Удэ планируют дарить подарки 14 февраля. Кроме непосредственно тех, с кем состоят в паре, в День влюбленных экономически активные жители города могут поздравлять детей, родителей, друзей. Впрочем, большинство (79%) вообще не планирует дарить подарки на 14 февраля.

На подарки для жен на День святого Валентина в этом году мужья потратят в среднем 4100 рублей. Подарок девушке обойдется в 3900 рублей. На подарок мужу жительницы города планируют потратить 2700 рублей. Подарок для парня в среднем обойдется в 3000 рублей.

Время проведения опроса: 2—12 февраля 2024 года

Фото: "Номер один"

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с 14 по 20 февраля

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