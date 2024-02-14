Только 14% улан-удэнцев готовят подарки на День всех влюбленных

Подарки на День всех влюбленных чаще всего планируют дарить горожане, состоящие в браке, причем мужчины потратят больше денег, чем женщины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Улан-Удэ.Лишь 14% жителей Улан-Удэ планируют дарить подарки 14 февраля. Кроме непосредственно тех, с кем состоят в паре, в День влюбленных экономически активные жители города могут поздравлять детей, родителей, друзей. Впрочем, большинство (79%) вообще не планирует дарить подарки на 14 февраля.На подарки для жен на День святого Валентина в этом году мужья потратят в среднем 4100 рублей. Подарок девушке обойдется в 3900 рублей. На подарок мужу жительницы города планируют потратить 2700 рублей. Подарок для парня в среднем обойдется в 3000 рублей.Время проведения опроса: 2—12 февраля 2024 годаФото: "Номер один"