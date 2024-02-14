Общество 14.02.2024 в 15:47

В Бурятию прибудет поезд «Сила в правде»

Он будет полностью посвящен спецоперации
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию прибудет поезд «Сила в правде»
Поезд министерства обороны России «Сила в правде» посетит 15 железнодорожных станций на Дальнем Востоке. В Бурятии тематические вагоны сделают остановку в Северобайкальске 25 марта и в Улан-Удэ 10 апреля, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Увидеть экспозицию смогут также жители и гости Тынды, Верхнезейска, Дугды, Нового Ургала, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Биробиджана, Белогорска, Благовещенска, Сковородино, Читы.

В составе поезда будут тематические вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!». В железнодорожный состав войдут вагоны под названием «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, Отвага», «Армия России». Кроме того, жители и гости Дальнего Востока увидят образцы современной техники Вооруженных сил России на нескольких железнодорожных платформах.

В ходе стоянок планируется проведение митингов, с участием глав регионов, участников специальной военной операции, почетных граждан городов, священнослужителей, организация торжественных церемоний вступления в Юнармию.

В рамках работы агитпоезда будут развернуты молодежные дискуссионные площадки «Разговор о самом важном» с участием известных общественных деятелей, Героев России и военнослужащих – участников СВО на тему защиты Отечества и поступления на военную службу по контракту, а также проведение телемостов с военнослужащими ВВО, выполняющими боевые задачи в зоне спецоперации.

Запланировано выступление ансамбля песни и пляски Восточного военного округа (г. Хабаровск) и артистов филиала ансамбля песни и пляски округа из Читы. В рамках дополнительных мероприятий пройдут богослужения, мастер-классы студии военных художников им. М.Б. Грекова. Отбор конкурсных работ в рамках проведения тура Всероссийского военно-патриотического фестиваля искусств «Живопись» и «Графика».

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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