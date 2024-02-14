Красивую историю любви рассказали в МЧС Бурятии

Свою историю знакомства рассказали семья Сутуриных. Марию и Алексея объединяет не только любовь друг к другу, но и общая любовь к своей работе в чрезвычайном ведомстве.Алексей – начальник 8-ой пожарно-спасательной части, Мария - специалист в отделе кадров.- Сразу очаровала меня своей красивой и искренней улыбкой, затем общались в социальной сети. Через месяц я решился пригласить Машу на свидание, - поделился Алексей.В течение следующих двух лет влюблённые проверяли свои чувства и узнавали друг друга. А прошлым летом сыграли свадьбу в красивую дату - 23 июня 2023 года.Всем влюбленным молодая семья желает взаимопонимания, уважения и доверия, - сообщили в МЧС Бурятии.