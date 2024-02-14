Общество 14.02.2024 в 16:14

«Докажите, что это мои собаки бегают!»

Жители поселка под Новосибирском написали заявление на хозяйку четырех псов
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Текст: Номер один
«Докажите, что это мои собаки бегают!»
Скандал произошел в дачном поселке под Новосибирском: соседи ополчились на хозяйку алабая и трех лаек. Местные жители уверяют: из-за этих четырех собак из дома лишний раз не выходят, потому что псы начинают кидаться. У хозяйки животных своя версия в этой истории. Мы дали высказаться обеим сторонам конфликта.

«Залезли на мой участок»

Валерий живет в поселке вместе с женой и двухлетним сыном и уверяет: собаки успели изрядно напугать его семью.

- Эти большие собаки гуляют на самовыгуле, без намордника, кидаются на людей. Чудо, что еще никого не укусили! А их жертвой могла стать моя жена: однажды три лайки из этой своры пролезли на мой участок. В это время супруга с сыном были во дворе: хорошо, что жена успела быстро с ребенком зайти в дом. Но ведь все могло закончиться куда хуже, - рассказал КП-Новосибирск Валерий.

Со слов мужчины, он пытался поговорить с хозяйкой собак, но без толку.

- Она заявляет, что с ее собаками все в порядке. Мол, живут они в вольере, случайно от ошейников освободились. Но нам-то от этого не легче: моя жена просто боится на улицу выходить, чтобы с этими псами не встретиться, - негодует Валерий.

Есть и еще один момент в этой истории.

- Хозяйка собак прислала одной из жительниц поселка голосовое сообщение в мессенджере: мол, если та будет на собак куда-то жаловаться, то поговорит с ней по-другому. И, мол, надо еще доказать, что это ее псы. То есть угрожала собственной соседке. Но потом это сообщение сама же и удалила, - говорит Валерий. - И реально страшно становится от таких сообщений, потому что ее муж часто ходит по поселку с охотничьим ружьем: что может взбрести ему в голову, сложно сказать.

«Эти собаки с моей маленькой дочкой обнимаются»

Хозяйка собак, переполошивших поселок, рассказывает эту историю совсем иначе.

- То, что говорят соседи про самовыгул, - неправда! Было два случая, когда собаки умудрились сбежать с участка. Но мой муж сразу же шел их искать, - пояснила КП-Новосибирск Зоя*. - Без присмотра мои собаки не оставались никогда!

И уверяет, что ее собаки не агрессивны:

- У меня у самой маленькая дочь, и она в обнимку с нашими собаками запросто лежит. Эти псы ни разу никому вреда не причинили!

Теперь в этой истории предстоит разбираться полиции: соседи уже написали заявление на Зою, а она готовит заявление на них.

КП-Новосибирск будет следить за ходом разбирательств.

*Имя изменено.

Фото: предоставлено Валерием.
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