В Бурятии появились мошенники, которые выдают себя за руководителя управления Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия информирует о случаях, когда в различные учреждения и организации республики по телефону обращаются неустановленные лица, которые представляются руководителем Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и просят под различными предлогами предоставить денежные средства.- Сообщаем, что указанные действия являются мошенническими, Управление не занимается сбором денежных средств. Кроме того, неустановленными лицами создан фейковый аккаунт руководителя Управления Сергея Степановича Ханхареева в мессенджере «Телеграм» для использования в мошеннических схемах. Просим не реагировать на подозрительные сообщения и звонки.При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, - сообщили в пресс-службе ведомства.