В Бурятии суд обязал власти района и нацпарка убрать 33 свалки

Верховный суд Бурятии отклонил апелляционные жалобы ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» и администрации района на решение Тункинского райсуда, который возложил на них обязанность в течение года ликвидировать 33 несанкционированные свалки. Их выявили ранее в ходе прокурорской проверки.«Судебная коллегия отклонила доводы апеллянтов об отсутствии достаточного финансирования, поскольку бездействие администрации Тункинского района и национального парка влечет нарушение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, ведет к загрязнению и порче земель и лесов, а также создает угрозу пожарной безопасности», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»