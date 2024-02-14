Жители Улан-Удэ жалуются на сильную сажу и копоть от котельных

В паблике «Аноним03» неизвестный автор опубликовал пост, рассказывающий о проблеме жителей 3 участка мкр. Дивизионный. Житель городка жалуется на местную котельную, которая загрязняет воздух.

«В этом году местные котельные Минобороны дымят так, что ребенок с прогулки приходит весь в саже. Детская площадка (горки, качели, домики), скамейки, дорожки вокруг площадки покрыты слоем сажи. На фото - детская площадка, расположенная между домами 937, 837, 943, 933. Котельная находится за домом 943. Прошу помочь с решением проблемы», - пишет автор.





О том, что этой зимой от котельной особенно много сажи, подтверждают в местных вайбер-чатах и другие жители.

«Чем они интересно топят? Ужасный запах», «Да, вот этим мы дышим», «Моя квартира выходит на территорию котельной. У меня балкон полностью в саже, форточку невозможно открыть, потому что запах дыма невозможный. Самое главное – у меня второй месяц аллергия на отходы от горения угля, постоянно чихаю, заложен нос, нарушены вкусовые рецепторы. Постоянно идет черный дым не только из трубы, но и снизу. Что делать, просто ужасно жит в таких условиях. Просто задохнуться можно от этого газа».





- Кто-нибудь замечает, что нынче снег на 3 участке чернее, чем в прошлые годы? Дома полы, станы, потолки грязные от сажи. Про шторы и тюли вообще молчу, по утрам сморкаемся черной сажей. Стеклозавод, Шишковку проезжаем и даже вдоль дороги снег не такой черный, как на Дивизке, - делятся люди.

Также жители микрорайона сообщают о том, что клубы черного дыма валят прямо из-под земли и подтверждают свои слова видео.





Люди всерьез опасаются за свое здоровье и просят соответствующие органы обратить внимание на их микрорайон.





Фото: скриншот из видео





