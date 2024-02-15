В Бурятии стремительно растут цены на бананы

Россельхознадзор запретил ввоз бананов из Эквадора в России. В Бурятии между тем рост цен на эти фрукты продолжается и перевалил за 200 рублей за килограмм, тогда как летом прошлого года его стоимость не превышала 130 рублей. Ранее этих же ценовых параметров по инфляции достигли и цитрусовые. Что стоит за ростом цен на популярные фрукты - в материале «Номер один».Ценность бананов для людей заключается в большом содержании витаминов, калия и других ценных микроэлементов. Тем не менее Россельхознадзор запретил с 5 февраля 2024 года ввоз бананов из Эквадора (на который приходится 95% российского экспорта).Причиной стало неожиданное обнаружение в эквадорских бананах мухи-горбатки - карантинного объекта, запрещенного на территории всех стран-членов ЕАЭС, говорится в сообщении ведомства. Для российских импортеров это решение стало полной неожиданностью. Как сообщает «РГ», дефицит бананов может ударить по потребителям и «поставщикам, придется быстро решать возникшие вопросы: договариваться с поставщиками из других стран, выстраивать новые логистические коридоры. При этом временной лаг на поставку бананов составляет 30-40 дней, без учета переговоров с поставщиками и временных затрат на заключение договоров. Запасов бананов в России нет — не было необходимости, кроме того, этот продукт быстро портится.В Бурятии предприниматели, реализующие скоропортящийся продукт, отмечают, что рост цен уже начался. Поставщики уведомили: спрос вырос, следующие партии бананов придут по новой, скорректированной цене. Хотя, можно сказать, он и не останавливался - за 2023 год цены на популярный фрукт выросли почти на 50%. Причиной повышения цены стало обесценивание рубля из-за западных санкций и подорожание импортных бананов, покупаемых за американские доллары. Поскольку импортозамещение невозможно в принципе (бананы в России не растут), потребители вынуждены ощущать издержки геополитики на собственных кошельках.- Сети лукавят, когда оправдывают рост цен на фрукты по причине удорожания курса доллара - он в 2023 вырос на 30%, а цены взвинтили на 50% и более, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.По его словам, запрет на ввоз бананов из Эквадора связан не с «мухой», а это 100% политика, как это раньше происходило с грузинским вином, белорусской молочной продукцией, турецкими помидорами. Когда в тех странах что-то происходит, так контролирующие органы что-то в импорте «находят».В этот раз причиной запрета эквадорских бананов могла стать поставка старого советского вооружения из этой страны в США, геополитического противника для РФ.Впрочем, федеральные власти ищут альтернативу Эквадору. Так, Россельхознадзор сообщил, что бананы в Россию будет поставлять Индия. В этой стране, по данным Минфина РФ, с 2022 года зависли российские миллиарды индийских неконвертируемых рупий, которые получили за экспорт нефти. На эти средства предполагается наладить поставки в Россию бананов и индийского чая.- Новые логистические маршруты приведут к росту себестоимости и повышению цен, поэтому бананы могут еще подорожать, - убежден Анатолий Думнов. - Торговый путь из Индии до Санкт-Петербурга сложен и по сути мало отличается от древнего и долгого логистического пути русского купца-первопроходца Афанасия Никитина. Именно поэтому бананы, конечно, к нам завезут окружным путем, но их цена станет астрономической.Удорожание ранее недорогого продукта потянет за собой и цены на другие фрукты, ведь покупательский спрос перекинется на них.Стоит отметить, что на бананы действует 20%-ный НДС. На все остальные фрукты он составляет 10%.- В категории 20 социально-значимых товаров, которые государство может регулировать, наряду с хлебом, мясом, молоком, яйцами, мукой и сахаром, входят три овоща: картофель, капуста, лук и один фрукт - яблоки, - говорит предприниматель Баир Будаев. - Все эти товары облагаются 10% НДС, поэтому, если бы в этот список включить бананы, то цена на них могла бы быть ниже. Будем надеяться, что ассортимент не сузится после начала поставок индийских фруктов в Бурятию, а цена на них будет по карману большинству наших покупателей.Фото: «Номер один»