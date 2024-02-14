Общество 14.02.2024 в 17:55

В Улан-Удэ пройдет рейд по собакам

Заявки на отлов принимает оперативный штаб
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
15 февраля пройдет рейд по собакам в центральной части Советского района, сообщили в мэрии Улан-Удэ. 

Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 8(3012) 22-75-88. 

Рейд стартует в 10:00 у здания районной администрации.

Фото: "Номер один"
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