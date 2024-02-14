В Улан-Удэ пройдет рейд по собакам

15 февраля пройдет рейд по собакам в центральной части Советского района, сообщили в мэрии Улан-Удэ.Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 8(3012) 22-75-88.Рейд стартует в 10:00 у здания районной администрации.Фото: "Номер один"