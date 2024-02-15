Общество 15.02.2024 в 09:08
Мэр Улан-Удэ ждет предложений от горожан по благоустройству площади Советов
Летом там хотят сделать полноценную зону отдыха
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение разработать проект по благоустройству площади Советов - добавить к уже имеющимся объектам новые интересные пространства для отдыха и развлечений.
«Сердце нашей столицы давно нуждается в изменениях. Зимой, когда здесь горки, ёлка, ледяные скульптуры, она становится настоящим центром притяжения. Хочется, чтобы так было и летом. В прошлом и позапрошлом году мы устанавливали тут беседки, перголы, игровые зоны для ребятишек, топиарии. Но этого, я считаю, недостаточно. Хочется, чтобы здесь еще появились фонтаны, цветы, интересные арт-объекты и зоны для отдыха», - рассказал в соцсетях мэр.
Улан-удэнцев, у которых есть идеи по благоустройству площади, Игорь Шутенков призвал отправлять свои предложения на сайт «Активный горожанин».
«Всё рассмотрим и выберем лучший проект», - заверил градоначальник.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Сердце нашей столицы давно нуждается в изменениях. Зимой, когда здесь горки, ёлка, ледяные скульптуры, она становится настоящим центром притяжения. Хочется, чтобы так было и летом. В прошлом и позапрошлом году мы устанавливали тут беседки, перголы, игровые зоны для ребятишек, топиарии. Но этого, я считаю, недостаточно. Хочется, чтобы здесь еще появились фонтаны, цветы, интересные арт-объекты и зоны для отдыха», - рассказал в соцсетях мэр.
Улан-удэнцев, у которых есть идеи по благоустройству площади, Игорь Шутенков призвал отправлять свои предложения на сайт «Активный горожанин».
«Всё рассмотрим и выберем лучший проект», - заверил градоначальник.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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