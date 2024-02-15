Общество 15.02.2024 в 09:14
В Бурятии прокуратура обязала главу района привести дорогу в порядок
На девяти улицах села на проезжей части были снежные накаты и лед
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Джидинского района проверила соблюдение требований закона при содержании дорог местного значения в деятельности районной администрации.
Установлено, что в нарушение законодательства о безопасности дорожного движения на 9 улицах села Петропавловки на покрытии проезжей части дорог были снежные накаты и ледяные образования.
В целях пресечения недобросовестного исполнения полномочий органов местного самоуправления прокурор внес представление главе МО «Джидинский район», по результатам рассмотрения которого проведено грейдирование дорог и отсыпка дорожного покрытия, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.
Кроме того, по постановлению прокуратуры района специалист администрации, ответственный за проведение указанных работ, привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), ему назначен штраф 20 тыс. руб.
Установлено, что в нарушение законодательства о безопасности дорожного движения на 9 улицах села Петропавловки на покрытии проезжей части дорог были снежные накаты и ледяные образования.
В целях пресечения недобросовестного исполнения полномочий органов местного самоуправления прокурор внес представление главе МО «Джидинский район», по результатам рассмотрения которого проведено грейдирование дорог и отсыпка дорожного покрытия, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.
Кроме того, по постановлению прокуратуры района специалист администрации, ответственный за проведение указанных работ, привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), ему назначен штраф 20 тыс. руб.
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