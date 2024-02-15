Общество 15.02.2024 в 09:23

Мэр Читы предложил назвать новые улицы в честь городов Китая и Монголии

По словам градоначальника, с ними Читу связывает общая история
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Текст: Дмитрий Родионов
Мэр Читы предложил назвать новые улицы в честь городов Китая и Монголии
Мэр Читы Евгений Ярилов поручил администрации города изучить возможность присвоения новым улицам в микрорайонах, которые предполагается возвести в столице Забайкалья, в честь городов-побратимов: ул. Улан-Удэнская, ул. Пекинская, ул. Хайларская, ул. Маньчжурская, ул. Чойбалсана. Об этом сообщается в телеграмм-канале главы города.

Евгений Ярилов подчеркнул, что с рядом этих городов Читу связывают еще и страницы общей истории: с городом Чойбалсан – разгром советско-монгольскими воинами японских войск на реке Халхин-Гол в 1939 году, ставший предпосылкой будущей победы над фашизмом (более половины советских воинов там были забайкальцами, а центр управления боевыми действиями находился в Чите). С городами Хайлар и Маньчжурия Читу связывает победоносная Маньчжурская наступательная операция в 1945 году по освобождению советскими войсками и монгольскими воинами Северного Китая от японских милитаристов, поставившая точку во Второй Мировой войне (из участвующих в операции трех фронтов Забайкальский был самым большим, а центр управления фронтом находился в Чите).

Для справки: в Улан-Удэ есть ул. Читинская; в г. Чойбалсан есть ул. имени Читы.

Фото: russianstock.ru
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