В Улан-Удэ суд признал недействительным кредитный договор, который был оформлен на пенсионерку мошенником

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению пенсионерки о совершении в отношении нее мошеннических действий.Установлено, что женщине позвонил гражданин, который представился сотрудником Центрального банка РФ и сообщил, что мошенники по доверенности от ее имени намереваются заключить кредитные договоры на крупную сумму. Также он убедил ее в том, что для пресечения их преступных действий и защиты денежных средств заявитель должна скачать на мобильный телефон программное приложение. Получив удаленный доступ к данным потерпевшей, на нее неустановленными лицами был оформлен кредитный договор на сумму 10 000 рублей сроком на 30 лет под 9,8 % годовых. Денежные средства с ее банковского счета переведены на счет другого лица.В тот же день женщина обратилась в полицию и прокуратуру за защитой своих прав, на основании ее заявления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).В целях восстановления прав заявителя прокурор района направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным.Мировым судьей судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Улан-Удэ иск удовлетворен, задолженность по кредитным обязательствам аннулирована.Решение не вступило в законную силу.