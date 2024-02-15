В Бурятии первый заместитель прокурора проведет прием участников СВО и их близких

Первый заместитель прокурора Республики Бурятия Алексей Шевченко проведет прием граждан в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 «а». Мероприятие пройдет 16 февраля 2024 года с 11:00 до 12:00Прием организован в целях оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции, их семьям и близким.Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам: 8 (3012) 21-08-52, 8 (3012) 21-44-98.