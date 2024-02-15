В Бурятии родные пропавшего на СВО бойца полтора года надеялись, что он жив

Вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации рядового Владимира Глазкова.Владимир Глазков родился 28 июня 1998 года в селе Топка. Был третьим сыном в семье. Его мама одна растила детей. В 2016 году Владимир окончил Окино-Ключевскую среднюю школу. В этом же году его призвали в армию.После срочной службы в 2017 году Владимир подписал контракт. Проходил службу в Сирии, Чечне. В это время зарекомендовал себя смелым, инициативным военнослужащим. В коллективе пользовался уважением.В спецоперации Владимир Глазков участвовал с февраля 2022 года. Летом 2022-го пришло известие о том, что Владимир пропал без вести, потом появилась информация, что он находится в плену.«Вместе с родными жители Топки всё это время надеялись, что он жив. К сожалению, выяснилось, что наш земляк погиб», - рассказали в чате.Похороны Владимира Глазкова пройдут 16 февраля в селе Топка.Фото: «Бичура-инфо.24/7»