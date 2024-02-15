Общество 15.02.2024 в 09:36

В Бурятии родные пропавшего на СВО бойца полтора года надеялись, что он жив

К сожалению, на днях в семью пришло трагическое известие
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии родные пропавшего на СВО бойца полтора года надеялись, что он жив
Вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации рядового Владимира Глазкова.

Владимир Глазков родился 28 июня 1998 года в селе Топка. Был третьим сыном в семье. Его мама одна растила детей. В 2016 году Владимир окончил Окино-Ключевскую среднюю школу. В этом же году его призвали в армию.

После срочной службы в 2017 году Владимир подписал контракт. Проходил службу в Сирии, Чечне. В это время зарекомендовал себя смелым, инициативным военнослужащим. В коллективе пользовался уважением.

В спецоперации Владимир Глазков участвовал с февраля 2022 года. Летом 2022-го пришло известие о том, что Владимир пропал без вести, потом появилась информация, что он находится в плену.

«Вместе с родными жители Топки всё это время надеялись, что он жив. К сожалению, выяснилось, что наш земляк погиб», - рассказали в чате.

Похороны Владимира Глазкова пройдут 16 февраля в селе Топка.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»

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