Общество 15.02.2024 в 10:20

В Бурятии с 1 марта серьезно вырастут доходы медиков

Такое решение принял президент страны
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии с 1 марта серьезно вырастут доходы медиков
С 1 марта будут увеличены выплаты медицинским работникам, трудящимся в сельской местности, также увеличится уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах. Об этом объявил на пленарном заседании Форума будущих технологий президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Мы вчера с коллегами поздно вечером обсуждали этот вопрос в правительстве и вот к чему пришли: начиная с текущего 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности, то есть, другими словами, существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах», - сказал он.

Президент обратил внимание глав регионов на то, что эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности. Он также напомнил, что еще в 2023 году для медицинских работников первичного звена были введены ежемесячные выплаты.

«И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством, - предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах, при этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц», - сказал Путин.

По словам президента, в городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал - 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, специальные выплаты будут существенно выше - 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 тысяч - медицинские работники среднего звена.

«Понятно, что для реализации таких решений потребуется время по подготовке нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март», - сказал глава государства.

Еще одно решение касается всех медработников.

«С 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их (медицинских работников – прим.) заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты. Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена безусловно, а вот эти дополнительные выплаты тоже важно, но медицинские работники заинтересованы, конечно, в том, чтобы основная часть, оклад, он был повыше», - сказал глава государства.

Решение Владимира Путина уже прокомментировал глава Бурятии.

«Земляки, это колоссальная поддержка наших врачей и медработников! Благодаря решениям президента мы сможем привлечь в села новых и закрепить опытных специалистов, а, следовательно, качество медобслуживания улучшится», - заявил Алексей Цыденов.

Фото: russianstock.ru
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