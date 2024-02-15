Общество 15.02.2024 в 10:20

В Улан-Удэ горожан спросят о том, что они думают о новых парках и скверах

Председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев ответит на все вопросы в прямом эфире

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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ горожан спросят о том, что они думают о новых парках и скверах
В Улан-Удэ по программе «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены 15 общественных пространств: бульвары Карла Маркса и «Сиреневый», скверы «Заречный», имени Пушкина, «Молодежный», «Зодчий», «Ровесникам, ушедшим в бой», «Три медведя», «Яблоневый» и «Кристальный», парк имени Жанаева, площадь Славы и площадь Революции, а также территория прилегающая к Гостиным рядам.

В каком состоянии сейчас эти общественные пространства, кто отвечает за их сохранность, нравятся ли они горожанам? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит Заместитель мэра Улан-Удэ – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Трансляция состоится 16 февраля в 12:00 на странице ЦУР Республики Бурятия и в официальном паблике Администрации Улан-Удэ в ВК.

Задавайте свои вопросы в комментариях! – призывают в мэрии Улан-Удэ. 

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