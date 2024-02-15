В Бурятии росгвардейцы спасли косулю

- Разогнули немного металлические прутья и стали осторожно проталкивать косулю. Бедное животное ободрало себе бока до крови, когда пыталось высвободиться, и совсем обессилело, - рассказал старший сержант полиции Александр Мункуев.





В поселке Багдарин экипаж вневедомственной охраны в ходе патрулирования заметил скопление людей возле средней школы. Подъехав поближе, правоохранители увидели застрявшую в заборе косулю.Освобожденную косулю росгвардейцы погрузили в служебный автомобиль, отвезли на край райцентра и выпустили ее в лес.Фото: Росгвардия Бурятии