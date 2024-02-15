Бурприроднадзор проверил теплоснабжающие организации Тарбагатайского и Мухоршибирского районов

Проверка обнаружила грубые нарушения при размещении золошлаковых отходов, правил использования газоочистного оборудования, а также факты непринятия мер по актуализации учетных сведений по объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду.Сведения о выявленных фактах нарушения законодательства направлены в органы прокуратуры для принятия мер реагирования и возбуждения административного производства.Напомним, что юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны оснащать пылеуловителями и газоочистными установками источники выбросов.За нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению предусмотрена административная ответственность по статье 8.21 КоАП РФ в виде штрафа до 20 тыс. руб.Отметим, что накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах.При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:- временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам;- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка).На территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках должна быть ливневая канализация, за исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре.Поступление загрязненного ливнестока в ближайшие водоемы без очистки не допускается.- За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа до 250 тыс. руб., - подчеркнули в Бурприроднадзоре.С целью разъяснения природоохранного законодательства госинспекторы Бурприроднадзора проводят профилактические визиты.Телефон: 44-44-97, 44-45-08Фото: Бурприроднадзор