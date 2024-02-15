Общество 15.02.2024 в 10:54

Бурприроднадзор проверил теплоснабжающие организации Тарбагатайского и Мухоршибирского районов

Выявлены грубейшие нарушения
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Текст: Ольга Лазарева
Бурприроднадзор проверил теплоснабжающие организации Тарбагатайского и Мухоршибирского районов
Проверка обнаружила грубые нарушения при размещении золошлаковых отходов, правил использования газоочистного оборудования, а также факты непринятия мер по актуализации учетных сведений по объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду.

Сведения о выявленных фактах нарушения законодательства направлены в органы прокуратуры для принятия мер реагирования и возбуждения административного производства.

Напомним, что юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны оснащать пылеуловителями и газоочистными установками источники выбросов.

За нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению предусмотрена административная ответственность по статье 8.21 КоАП РФ в виде штрафа до 20 тыс. руб.

Отметим, что накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах.

При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам;

- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);

- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка).

На территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках должна быть ливневая канализация, за исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре.

Поступление загрязненного ливнестока в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

- За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа до 250 тыс. руб., - подчеркнули в Бурприроднадзоре. 

С целью разъяснения природоохранного законодательства госинспекторы Бурприроднадзора проводят профилактические визиты.

Телефон: 44-44-97, 44-45-08

Фото: Бурприроднадзор

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