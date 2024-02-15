Общество 15.02.2024 в 11:07

В Улан-Удэ нового «Богатыря» поставили на рельсы

Двухсекционный, низкопольный трамвай уже скоро поедет по городу
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ нового «Богатыря» поставили на рельсы
Новый «Богатырь» - это современный, вместительный, комфортабельный трамвай, рассчитанный на 193 места. 

«Друзья, первый трамвай «Богатырь» поставили на рельсы. Двухсекционный, низкопольный трамвай «Богатырь» уже скоро поедет по городу. Разгрузку вагона производила бригада представителей завода из Санкт-Петербурга. Уже завтра мы проведём обкатку, а после этого он будет работать на маршрутах. Замена подвижного состава стала возможной благодаря тому, что президент России Владимир Путин одобрил наш мастер-план. «Богатырь» - это современный, вместительный, комфортабельный трамвай, рассчитанный на 193 места. Я думаю, что всем нам будет приятно ездить на них», - сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем Телеграмм-канале. 

Фото: скриншот
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