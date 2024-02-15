Общество 15.02.2024 в 11:51

В Улан-Удэ в этом году высадят больше цветов

Такое поручение дал мэр города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в этом году высадят больше цветов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещание поднял вопрос озеленения, в частности, увеличения цветников в городе этим летом.

- Москва по площади в пять раз больше нашего города, по населению - в 30 раз. Денег в цветочное оформление они вкладывают, конечно, много. В прошлом году в Москве высадили 55 млн цветов. Если взять за основу численность населения, то у нас должно быть хотя бы два миллиона цветов, а если территорию, то - 10 миллионов. Нам нужно к этим показателям стремиться. Посмотрите, сколько мы можем своими силами высаживать, а остальное можно заказать сторонним организациям, чтобы они уже сейчас начинали выращивать цветы на лето, - поручил Игорь Шутенков председателю Комитета городского хозяйства Сергею Гашеву.  

В первую очередь, цветы пойдут на украшение парков города и магистральных улиц.

- Понятно, что за всеми цветами должен быть ежедневный уход и полив. Поэтому, нужно определить людей, которые будут ухаживать – поливать, выдергивать сорняки и так далее, - отметил Игорь Шутенков.

Летом 2023 года в Улан-Удэ было высажено цветов на площади восемь тысяч квадратных метров.

Фото: «Номер один»
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