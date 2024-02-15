Общество 15.02.2024 в 12:06

Ветеран СВО из Бурятии участвует во всероссийском творческом конкурсе

Он написал песню «Воинам России посвящается»
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Текст: Ольга Лазарева
Ветеран СВО из Бурятии участвует во всероссийском творческом конкурсе
Владимир Сапронов отправил свои произведения на конкурс авторской песни «Культвзвод». Песня называется «Воинам России посвящается». 

Писать песни я начал с 1999-го года. Песни мои в основном патриотические, и пишутся в память о погибших. Первая песня, которую я написал, была посвящена сотрудникам МВД. Сейчас песен у меня около пятидесяти, - говорит он.

Владимир Сапронов - подопечный филиала фонда «Защитники Отечества». Фонд создан в прошлом году по поручению Владимира Путина во всех регионах. 

Вы можете поддержать участников до 20 февраля на сайте конкурса. От Бурятии заявились три автора: Андрей Чулков (Амур): «Всё это война»; Владимир Сапронов: «Воинам России посвящается»; Баир Дымпилов (Дым): «Ребята из Бурятии».

Фото: правительство РБ 
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с 14 по 20 февраля

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