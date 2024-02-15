Общество 15.02.2024 в 12:06
Ветеран СВО из Бурятии участвует во всероссийском творческом конкурсе
Он написал песню «Воинам России посвящается»
Текст: Ольга Лазарева
Владимир Сапронов отправил свои произведения на конкурс авторской песни «Культвзвод». Песня называется «Воинам России посвящается».
Писать песни я начал с 1999-го года. Песни мои в основном патриотические, и пишутся в память о погибших. Первая песня, которую я написал, была посвящена сотрудникам МВД. Сейчас песен у меня около пятидесяти, - говорит он.
Владимир Сапронов - подопечный филиала фонда «Защитники Отечества». Фонд создан в прошлом году по поручению Владимира Путина во всех регионах.
Вы можете поддержать участников до 20 февраля на сайте конкурса. От Бурятии заявились три автора: Андрей Чулков (Амур): «Всё это война»; Владимир Сапронов: «Воинам России посвящается»; Баир Дымпилов (Дым): «Ребята из Бурятии».
Фото: правительство РБ
Писать песни я начал с 1999-го года. Песни мои в основном патриотические, и пишутся в память о погибших. Первая песня, которую я написал, была посвящена сотрудникам МВД. Сейчас песен у меня около пятидесяти, - говорит он.
Владимир Сапронов - подопечный филиала фонда «Защитники Отечества». Фонд создан в прошлом году по поручению Владимира Путина во всех регионах.
Вы можете поддержать участников до 20 февраля на сайте конкурса. От Бурятии заявились три автора: Андрей Чулков (Амур): «Всё это война»; Владимир Сапронов: «Воинам России посвящается»; Баир Дымпилов (Дым): «Ребята из Бурятии».
Фото: правительство РБ
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