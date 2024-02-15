В Улан-Удэ приставы заставили горожанку заплатить за купленный участок

В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанину вернуть 350 тысяч рублей за проданный земельный участок. Как рассказали в УФССП Бурятии, мужчина заключил договор купли-продажи с местной жительницей, по условиям которого она должна была оплатить стоимость участка после того, как на нее будет зарегистрировано право собственности. Со своей стороны продавец все условия выполнил, но денег так и не дождался. Не подействовала на недобросовестную покупательницу и досудебная претензия. Решать вопрос пришлось в суде.Исследовав представленные материалы и выслушав истца, суд иск удовлетворил. Исполнительный лист направили в Службу судебных приставов для принудительного взыскания.«В ходе исполнительного производства судебный пристав проверил имущественное положение должницы. Было установлено, что в ее собственности находится автомобиль. На него наложили арест. После оценки машину должны были выставлен на торги, а вырученные от продажи средства пошли бы в счет уплаты долга. Однако женщина не стала доводить дело до крайних мер и полностью погасила задолженность», - рассказали в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»