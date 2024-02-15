Наталья Бурдина поделилась новостями об Аюре

Наталья Бурдина поделилась новостями о приемном сыне Аюре в своих соцсетях.

«У Аюра сегодня праздник - посвящение в юные музыканты. В добрый путь!» - написала Наталья.









В комментариях мальчика и его маму поддержали:

- Успехов вам в освоении музыкальных азов! Будете потом дуэтом давать концерты.

- Успехов Аюру и новых достижений

- Действительно, в добрый путь! Спасибо маме!

- Наташа, какие вы молодцы! Ну, как освоит музыкальную грамоту, так ждем от вас гимн Бурятии, вдвоем дуэтом! – пишут пользователи.

Напомним, Наталья Бурдина усыновила ребенка со смертельно опасным диагнозом, чем практически спасла ему жизнь. В интервью нашему изданию она искренне рассказала о себе и о том, через что ей пришлось пройти.

«Я с ним учусь быть терпеливой, как ни крути, он очень подвижный, энергичный ребенок, постоянно в движении. Учеба нам дается не так легко. В отличие от музыкальной школы, в которую Аюр ходит с огромным удовольствием. Еще Аюр изучает бурятский язык, занимается с репетитором. Аюр очень творческий ребенок, он постоянно что-то рисует, получается неплохо. Вместе с братом они рисуют комиксы, лепят из пластилина. Аюр еще и музыкальный ребенок, постоянно что-то напевает», - так рассказывала Наталья о младшем сыне.

Фото: страница Н.Бурдиной



