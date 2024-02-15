Общество 15.02.2024 в 12:25

Наталья Бурдина поделилась новостями об Аюре

Маленький уроженец Бурятии прошел через посвящение в музыканты
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Текст: Ольга Лазарева
Наталья Бурдина поделилась новостями об Аюре

Наталья Бурдина поделилась новостями о приемном сыне Аюре в своих соцсетях.

«У Аюра сегодня праздник - посвящение в юные музыканты. В добрый путь!» - написала Наталья.

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 В комментариях мальчика и его маму поддержали:

 - Успехов вам в освоении музыкальных азов! Будете потом дуэтом давать концерты.

 - Успехов Аюру и новых достижений

- Действительно, в добрый путь! Спасибо маме!

 - Наташа, какие вы молодцы! Ну, как освоит музыкальную грамоту, так ждем от вас гимн Бурятии, вдвоем дуэтом! – пишут пользователи.

Напомним, Наталья Бурдина усыновила ребенка со смертельно опасным диагнозом, чем практически спасла ему жизнь. В интервью нашему изданию она искренне рассказала о себе и о том, через что ей пришлось пройти.

«Я с ним учусь быть терпеливой, как ни крути, он очень подвижный, энергичный ребенок, постоянно в движении. Учеба нам дается не так легко. В отличие от музыкальной школы, в которую Аюр ходит с огромным удовольствием. Еще Аюр изучает бурятский язык, занимается с репетитором. Аюр очень творческий ребенок, он постоянно что-то рисует, получается неплохо. Вместе с братом они рисуют комиксы, лепят из пластилина. Аюр  еще и музыкальный ребенок,  постоянно что-то напевает», - так рассказывала Наталья о младшем сыне.

Фото: страница Н.Бурдиной 


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