Бойцы ВДВ из Бурятии заняли опорный пункт ВСУ, зачистив его от боевиков

Бронегруппа парашютно-десантного батальона на боевой машине десанта БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте к западу от Артемовска, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей.Десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днем, так и ночью, - сообщает Минобороны РФ.Огонь велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями с расстояния от 1000 до 1500 метров от противника и корректированием с помощью квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой. После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ, во избежание ответного огня со стороны вражеских средств огневого поражения, экипаж боевой машины десанта немедленно сменил огневую позицию.Сменив позиции, мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований. На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые подразделения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от боевиков и передали подразделениям закрепления.