В Бурятии более 500 жителей получили новую профессию и работу

В Бурятии более 500 безработных трудоустроились после получения новой профессии. Профобучение реализуется службой занятости по нацпроекту «Демография». В прошлом году новые профессии получили около 600 безработных. Трудоустроились – 515.В этом году можно бесплатно обучиться на дизайнера, закройщика, кондитера, воспитателя, охранника, машинистов бульдозера и экскаватора, медсестру, сварщика и др. Обучение проходит по очной и очно-заочной формах с применением дистанционных технологий. В зависимости от специальности программа длится от 16 до 396 ч.Обязательное условие – трудоустройство по полученной специальности, - сообщает пресс-служба правительства РБ.Фото: правительство РБ