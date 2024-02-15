Общество 15.02.2024 в 15:19

В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Жителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) информирует: 16 и 17 февраля по республике ожидается сильный ветер – до 20 м/c, метели, снег, снегопады. С последующим похолоданием на 10 и более градусов.

На дорогах накаты, местами заносы на большей части республики. 

В Улан-Удэ 16 февраля: ночью без осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, днем до 15-17 м/с, поземка. Температура ночью -19,-21, к утру повышение до -15,-17, днем -8,-10.

17 февраля: ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с, поземка. Температура ночью -23,-25, днем -18,-20.

18 февраля: без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -30,-32, днем -20,-22.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики в эти дни соблюдать меры безопасности: 

- При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, предупредили в МЧС Бурятии. 

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