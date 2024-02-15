Улан-удэнцы пожаловались на «горы домашки»

В паблике Аноним 03 пост про домашние задания для учащихся вызвал бурную полемику.«Хотелось бы выразить недовольство учителям и преподавателям, которые полностью заваливают детей домашними заданиями. Обучаюсь в одном из техникумов города Улан-Удэ, проживаю в районе и каждый день езжу на учебу, вставая в 5 утра и уезжая домой в 5-6 вечера. Очень большое количество конспектов на дом задаёт один из учителей моего техникума. У многих проблемы с этим предметом, так как переписывать по 5-10 листов учебника очень сложно и очень долго по времени. Многие студенты совмещают учёбу с работой и это очень сложно, особенно учитывая, что кто-то проживает не в городе. Лучше бы чем сидеть на парах и слушать истории этого преподавателя из жизни, давал бы материал по теме. Многие жаловались на его, а он только ухудшал ситуацию давая ещё больше «домашки». И это пишет не какой-то ленивый и обиженный на учителя студент, а отличник, который проблем по другим предметам не имеет», - написал автор поста.В комментариях студента не поддержали:- Это, вы еще курсовые от руки не писали, не дай бог несколько страниц перечеркнут и придется заново писать.- А ещё мы ходили в библиотеки, чтобы найти материалы, и там переписывали.- Вы учителем работали? Если нет, то Вы живёте как в фильме! Время не кого не ждёт! 45 минут дается, чтоб изложить тему (только теория). Практика 45 минут (смотря какой предмет)! Это все бесплатно! Тема может быть катастрофически сложная для ученика. Для закрепления пройденной темы, даётся Д.З, каждый ученик обязан выполнять! Ученики 60 глаз! Всё разные. Каждый личность, к каждому индивидуальный подход.- Ты посмотри какие неженки! Как говорится, тяжело в учении, легко в бою!- Всегда задавали домашние задание, все учились, и не надо ныть. На работе тоже не легче. Так что учиться, учиться и учиться… Как завещал дедушка Ленин.- Мало, видать, вас гоняют, если пишете здесь с ошибками, - так отреагировали пользователи.