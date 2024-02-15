Что сделано в Бурятии по поручению президента?

Новые школы





Новые детские сады







«Асториум»





«Кванториум»





«IT-кубы» и дома научной коллаборации





Мастерские и лаборатории для техникумов и колледжей





1000-я школа в Поселье





Самая большая школа в ДФО





Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева







Лукодром





«Патриот»





Борцовская юрта в Сотниково





Стадионы





Гиревой зал





Спортплощадки





Новый онкодиспансер







Центр ядерной медицины





Пансионат «Нарата»





Поликлиника в Тарбагатае





Перинатальный центр





Хирургический корпус ДРКБ





Автомобили скорой помощи







Новые ФАПы





Медоборудование





«Дальневосточная ипотека»





Ежегодно солнечная Бурятия заметно преображается. В каждом районе республики отстраивают объекты разного значения – от муниципальных дорог, домов культуры до возведения мостов, крупных спортивных комплексов и целых стадионов. Кроме того, власти региона осуществляют целый ряд социальных проектов в сферах образования, медицины и т. д. Все они связаны с президентом России Владимиром Путиным через его решения, поручения и указы. Предлагаем вспомнить самые заметные достижения, которые Бурятия достигла с 2017 года.В большинстве регионов России удивляются, когда слышат эти цифры. В 2017–2023 гг. по поручениям президента России в Бурятии построено 35 школ. Благодаря этому в республике больше нет третьих смен в учебных заведениях. В 2024 будет введено еще пять школ. А общее количество новых современных школ за восемь лет вырастет до 40.Так в конце января этого года в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии по национальному проекту «Образование» открылась новая школа на 250 мест. Она построена по современным стандартам в три этажа. Помимо кабинетов в ней есть мастерские деревообработки и металлообработки, актовый зал на 110 мест, спортивный зал с тренерской и душевыми, кабинет кройки, шитья и кулинарии, библиотека с читальным залом. На территории школы расположен спортивный комплекс, состоящий из футбольного поля, покрытого зеленой искусственной травой, беговой дорожки, волейбольной и баскетбольной площадок, детской площадки, зоны отдыха.В Бурятии до минимума сокращена очередь в детские сады. В 2017–2023 гг. построено 38 детских садов, в 2024 году для маленьких жителей республики распахнут свои двери еще восемь зданий. Очередь в детские сады на территории республики практически отсутствует.Очередной новый детсад в республике был открыт совсем недавно - в селе Никольск Мухоршибирского района. Он рассчитан на 100 мест. Стоимость объекта вместе с оборудованием – 276 млн рублей. Детсад построен на средства федерального и республиканского бюджетов, в том числе по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий». В нем есть всё необходимое: бытовая техника, мебель, спортивное и музыкальное оборудование, компьютеры, оборудование пищеблока.В октябре 2021 года в Бурятии открылся Центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи «Асториум». Центр создан по федеральному проекту «Успех каждого ребенка», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Здесь обучаются дети из всех районов республики. Занятия ведутся как по интенсивным образовательным модулям, так и в виде досуга.Работа регионального центра предполагает круглогодичный режим. Образовательные программы рассчитаны на 10-21 день и включают как занятия по интенсивным образовательным модулям, так и регулярные образовательные программы. Совместно с партнерами центра в прошлом году проведено 42 региональных мероприятия, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, объединивших 6348 школьников.В Бурятии в 2018 году создан один из самых больших за Уралом детских технопарков - «Кванториум». Тысячи детей от десяти до 17 лет осваивают в нем новейшие современные технологии: 3D-моделирование, программирование, 3D-дизайн, управление летательными аппаратами, устройство автомобиля и многое другое. «Кванториум» появился благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.Здесь дети реализуют свои идеи в проекты. В «Кванториуме» можно не просто смоделировать или запрограммировать проект на компьютере, но и воплотить в реальности. Например, вырезать на лазерном станке или напечатать на 3D-принтере. Здесь все задумки детей могут воплотиться в реальность.В республике открыто семь центров цифрового образования «IT-куб»: в Гусиноозерске, Северобайкальске, Закаменске, Заиграево, Петропавловке, Мухоршибири и Хоринске, где около 3 тыс. детей ежегодно обучаются кибергигиене и программированию. 800 школьников учатся на технических и естественнонаучных направлениях в домах научной коллаборации при БГУ и филиале СибГУТИ.Также во всех районах республике создано 299 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры позволяют усилить подготовку школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Информатика», «Технология» и другим. В 2024 году запланировано создание еще 31 центра.Благодаря нацпроекту «Образование» и президентской дальневосточной субсидии в техникумах и колледжах Бурятии работают новые 43 мастерские и Центр опережающей профессиональной подготовки. Студенты учатся на современнейшем оборудовании и могут пройти государственную итоговую аттестацию.Центр опережающей профессиональной подготовки оснащен современной цифровой техникой, VR-оборудованием и учётными тренажерами. Создана коворкинг-зона, закуплено оборудование для форсайт-сессий, педагоги Центра повысили квалификацию в Национальном фонде подготовки кадров по программе «Трудоустройства студентов и выпускников в цифровом мире: «Новая реальность», в Национальном агентстве развития квалификации и Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС). Кроме того, в центре внедрена цифровая платформа, позволяющая проводить мониторинг и анализ актуальной ситуации, динамики изменений на рынке труда республики, а также осуществлять прогнозы востребованности кадров и компетенций, в частности, основываясь на данных об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать либо реализовываются. Также она позволяет проходить профориентационные курсы и обучаться дистанционно.7 ноября 2023 года в Бурятии открылась новая школа в Поселье Иволгинского района. Она стала 1000-й школой в России, построенной по нацпроекту «Образование». В открытии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Новый корпус на 250 человек присоединили к уже действующему учебному заведению. Площадь нового здания, предназначенного для 6-11-х классов, 5,6 тысяч кв метров. В школе есть хореографический класс, спортзал, швейные и столярные мастерские для уроков труда. Акцент сделан на сохранении культурных традиций. В системе навигации используется четыре языка: не только русский, бурятский и шрифт Брайля, но и монгольская вязь. На территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для экспериментов на уроках биологии.Яркий фасад школы расписан местными художниками в рамках уникального социокультурного проекта ВЭБ.РФ «Сайнуу», который реализуется Центром креативных индустрий «Хэб-Хаб» при участии администрации Улан-Удэ. Сюжет мурала выбирали вместе с местными жителями и учениками школы.В марте 2022 года в Улан-Удэ открылась самая большая школа в Дальневосточном федеральном округе! Новое современное здание школы № 8 по ул. Автотранспортной построено благодаря нацпроекту «Образование».Школа состоит из семи трехэтажных блоков и рассчитана на 1275 учащихся в одну смену. В школе помимо учебных кабинетов есть два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. И все это оснащено современным оборудованием. Основное направление школы – патриотическое воспитание. Здесь обустроен «Зал боевой славы». Ребята изучают гражданские и спортивные дисциплины, знакомятся со строевой подготовкой и начальной военной подготовкой и проходят углубленный курс истории России.Новое здание лицея открылось в августе 2021 года на средства президентской дальневосточной субсидии. Сейчас это два корпуса на ул. Комсомольской, 28а и 29. Для учеников оборудованы художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские и современные учебные кабинеты.В общей сложности на строительство лицея было направлено более 214 млн рублей. Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест.Старое здание давно требовало обновления и расширения. Стоял вопрос не только комфорта, но и безопасности. Новое здание Музыкально-гуманитарного лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.Первый в России специализированный центр по стрельбе из лука построили в Бурятии благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Современный трехэтажный спортивный комплекс расположен в центре Улан-Удэ. Решение о строительстве лукодрома было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. Она завоевала серебряную медаль.В проекте лукодрома были применены самые современные подходы к строительству - это современные системы вентиляции и освещения. Для покрытия был применен специальный спортивный линолеум. Были учтены все пожелания и требования Федерации стрельбы из лука Бурятии. При строительстве зала были применены стандартные размеры и расстояния для проведения соревнования. Современный спортивный комплекс для лучников занимает площадь 4,9 тысячи квадратных метров.На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. При этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.Центр единоборств «Патриот» возведен на средства президентской дальневосточной субсидии. Здание площадью 6000 квадратных метров располагает универсальным залом для игровых видов спорта, современными залами бокса и восточных единоборств, залом общей физической подготовки, гостиницей на 20 мест, конференц-залом, тренерскими и другими помещениями.На первом этаже в специализированных залах двухэтажного здания улан-удэнцы могут заниматься боксом, восточными единоборствами, баскетболом и волейболом. Этаж оборудован раздевалками с душевыми, тренерскими, медицинскими комнатами и сауной. На втором этаже расположатся хостел на 20 мест, универсальный зал, административные помещения, конференц-зал на 45 мест и трибуны на 408 мест.На условиях государственно-частного партнерства при поддержке федерального бюджета в селе Сотниково Иволгинского района построили борцовскую юрту, которую Олег Матыцин, министр спорта России, назвал уникальным спортивным объектом. Ежедневно в юрте могут заниматься до 200 человек.Общая стоимость объекта составляет 43,4 млн рублей. Спортзал способен принять 40 человек в смену, тренировочный спортивный зал рассчитан на два борцовских ковра диаметром 7 метров, есть тренажерный зал. Общая площадь здания составляет 835 квадратных метров. Здание также рассчитано на проведение соревнований: там оборудовано 40 посадочных мест на трибунах складного типа. На цокольном этаже расположились мужские и женские раздевалки с душевыми кабинами, комнаты для персонала, отдельная раздевалка для посетителей с детьми.В период с 2018 по 2023 год в республике построено 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 стадионов и 6 спортзалов. Сегодня в республике около 500 тыс. человек систематически занимаются различными видами спорта. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры их количество растет.Так в конце прошлого года в селе Гусиное озеро Селенгинского района по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), запущенной на Дальнем Востоке по поручению президента России, построили открытый стадион. Спортивное сооружение предназначено для проведения соревнований по легкой атлетике и футболу. Здесь есть три индивидуальные дорожки для бега и спортивной ходьбы, секторы для горизонтальных прыжков. Внутри беговой дорожки расположено футбольное поле площадью 60×45 м. Также здесь предусмотрена площадки для игр в баскетбол, волейбол и тренировок.Первый в России гиревой центр появился благодаря президентской дальневосточной субсидии на сумму 17,4 млн рублей. Уникaльный cпopтивный зaл пocтpoили в пoceлкe Oнoxoй Зaигpaeвcкoгo paйoнa. Ежeднeвнo тaм зaнимaется бoлee 250 cпopтcмeнoв и шкoльникoв. Площадь основного зала составляет более 400 квадратных метров.Зал оснащён 10 помостами для упражнений с гирями, двумя помостами для упражнений со штангой с тяжёлыми весами, около 30 тренажеров для различных групп мышц, стойками и пирамидами для снарядов (гири, гантели, грифы, диски), зона для игры в «Кэс-Баскет», два теннисных стола, верёвочный канат и шест. В зале также имеется возможность заниматься всеми силовыми видами - от пауэрлифтинга и тяжёлой атлетики до армрестлинга и кроссфита, будут проводиться занятия по общефизической подготовке спортсменов и других видов спорта. В новом спорткомплексе размещена площадка для сдачи норм ГТО.В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» и президентской дальневосточной субсидии в республике создаются условия для массового спорта. За шесть последних лет в республике построено 47 спортивных площадок, 10 площадок с тренажерами, 4 хоккейные коробки.Так в декабре 2023 года новый спортивный комплекс открытого типа ввели в эксплуатацию в селе Тохой Селенгинского района. Объект стоимостью 65,5 млн рублей возведён по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Спортивный комплекс общей площадью почти 22 тыс. кв. м. включает стадион с футбольным полем размером 60х45 метров, беговые дорожки, спортивную площадку, площадку с уличными тренажерами, секторы для прыжков в длину и метания ядра и мяча, площадку для навесного оборудования и хоккейную коробку.Новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера открывал президент России. На открытии Владимир Путин сказал, что развитие системы здравоохранения – ключевое, фундаментальное направление, которое и дальше будет развиваться.После открытия нового корпуса онкодиспансера в Бурятии создан полный цикл оказания помощи онкобольным - от диагностики до всех видов лечения опухолей. В новом здании на площади 18 тыс. кв.м. работают пять клинических отделений. Число мест в стационаре увеличилось до 250, а количество операционных – до восьми. Все помещения оснащены самым современным оборудованием.С момента открытия хирургический корпус посетили несколько тысяч человек. Бурятский онкологический диспансер признали лучшим учреждением России. Он вошел в число лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!».Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в Центре ядерной медицины, который открылся год назад. Он построен в Бурятии благодаря президентской дальневосточной субсидии. Центр оснащен современным оборудованием не только для оказания диагностической медицинской помощи, но и для производства радиофармацевтических лекарственных препаратов, соответствующих мировым стандартам.Уникальность Центра ядерной медицины в том, что здесь благодаря современным методам диагностики с помощью позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ) можно изучить все тело пациента лишь за одно исследование и обнаружить опухоль даже если она размером 3 мм.Центр ядерной медицины оказывает помощь как жителям республики, так и пациентам из соседних регионов и ближнего зарубежья. Данный центр работает с октября 2022 года, за время работы уже принято более 4 тыс. пациентов. Сотрудники продолжают развивать новые технологии.В июне 2023 года в Улан-Удэ открылся самый крупный в ДФО пансионат для пожилых людей «Нарата». Здание на 150 мест построено по нацпроекту «Демография».Здание Центра для граждан старшего поколения и людей с инвалидностью состоит из пяти корпусов, расположенных в виде солнечных лучей. Название учреждения - «Нарата», что означает «Солнечный». Здание выполнено со стеклянными витражами, высокими потолками и просторными залами. В нем предусмотрены: современный актовый зал, спортзал с тренажерами, парикмахерская, читальный зал, помещение для религиозных обрядов, компьютерный класс и т.д.В целях обеспечения «доступной среды» для лиц с ограничениями способности к самостоятельному передвижению в каждой комнате и в местах общего пользования установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, указатели, в том числе с использованием шрифта Брайля.В апреле 2022 года открыта новая поликлиника в селе Тарбагатай. Это долгожданное событие для всего Тарбагатайского района. Вопрос ее строительства не решался более 30 лет и сдвинулся с места благодаря инициированной президентом государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».Проект здания разработан с учетом особенностей местности, пожеланий эксплуатирующей медицинской организации. В процессе строительства в проект вносились изменения – для удобства пациентов установлен модуль для рентген-кабинета, поскольку действующий кабинет находится в отдельностоящем здании 70-х годов постройки прошлого века.Новую поликлинику на 200 посещений в сутки начали строить в 2020 году. Строение площадью более 4500 кв м состоит из трёх блоков: одного одноэтажного и двух двухэтажных. Здесь расположатся терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения, а также скорая и неотложная помощь, стоматология. Поликлиника оснащена современным оборудованием.В 2018 году Перинатальный центр получил новое, современное, высокотехнологичное здание на 120 коек в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения, реализующейся по инициативе президента России. Это ведущее родовспомогательное учреждение Республики Бурятия, оказывающее высококвалифицированную медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.В прошлом году врачам перинатального центра удалось выходить новорожденную девочку весом всего 540 грамм. Малышка родилась на сроке 23 недели и 3 дня и находилась на лечении в стационаре полгода. 3 месяца она получала лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, дальнейшее выхаживание продолжила в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.Открытие хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы состоялось в 2018 году. Строительство детской больницы началось еще в 1989 году. ДРКБ – это учреждение, которое сосредоточило в одном месте всю медицинскую помощь для детей Бурятии. Это функциональная диагностика и бактериологическая, генетическая, геномная, иммунологическая, гематологическая лаборатории.В распоряжении детских хирургов современные специализированные операционные залы для экстренных и плановых вмешательств, палаты реанимации и интенсивной терапии. Специализированные детские хирургические отделения оснащены и оборудованы в соответствии с современными требованиями и нормами СанПиН и предназначены именно для пациентов детского возраста. В больнице просторные палаты с отдельными санузлами.С 2017 года для Бурятии приобретено 477 автомобилей, в том числе 149 машин скорой медицинской помощи, 232 единицы легкового автотранспорта и 42 передвижных медицинских комплекса.Так в сентябре прошлого года 12 карет скорой помощи поступили в 11 центральных больниц Баргузинского, Селенгинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского, Кяхтинского и Прибайкальского районов.Ранее, в апреле того же года, медицинские организации республики получили сразу 82 новых автомобиля. Автопарк медицинских служб пополнили 70 легковых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, 9 машин скорой помощи класса «В» и 3 передвижных медицинских комплекса.С 2017 года в республике возведено 114 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным, существенно улучшена материальная база центральных районных больниц.Так в конце прошлого года в Иволгинском районе Бурятии открыли сразу два медецинских учреждения - фельдшерско-акушерский пункт в селе Поселье и амбулаторию в улусе Нурселение. Общая стоимость строительства двух объектов составила 21,47 млн рублей. Они построены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Бурятия» национального проекта «Здравоохранение».К лечебному учреждению Поселья прикреплены 737 человек, в том числе 206 детей. Помимо жителей самого Поселья фельдшер ФАПа будет обслуживать население близлежащего села Сужа. Фельдшерско-акушерский пункт расположен в 20 километрах от центральной районной больницы Иволгинского района, в случае необходимости до стационара можно добраться за 20-25 минут.Врачебная амбулатория Нурселения находится в 15 километрах от ЦРБ, до которой 15-20 минут езды. К лечебному учреждению прикреплены 2823 человека, в том числе 877 детей. В амбулатории есть кабинеты приема терапевта и педиатра, прививочный и процедурный, смотровой, палата на две койки для дневного пребывания пациентов, комната ожидания приема, стерилизационная, помещения для хранения лекарств, для хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря, гардероб для посетителей.С 2017 года закуплено более 2684 единиц нового медоборудования. Медицинские организации республики получили новое «тяжелое» медицинское оборудование, в том числе аппараты компьютерной томографии, МРТ, флюорографы, маммографы и УЗИ-аппараты.К примеру, современные ангиографические системы Artis Zee были приобретены в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А Семашко в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями». Общая стоимость двух аппаратов составляет 124 миллиона рублей. Ангиографы применяются в эндоваскулярной хирургии – без разреза и общего наркоза хирурги выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней, в том числе при инсульте и инфаркте, в круглосуточном режиме. Кроме этого, выполняются диагностические исследования, позволяющие вовремя распознать патологии сосудов. Так, в год в РКБ им. Н.А. Семашко эту высокотехничную помощь получают более 6 000 жителей республики Бурятия, из них порядка 2000 – оперативные вмешательства.Программа «Дальневосточная ипотека» начала действовать в 2019 году. Первоначально кредиты предоставлялись молодым семьям в возрасте до 35 лет и участникам программы «Дальневосточный гектар», с лета 2022 года она стала доступной для медиков и педагогов, работающих в округе.По данным на сентябрь прошлого года, в Бурятии было выдано 7717 кредитов на общую сумму 24,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 3,2 млн рублей. Люди могут купить квартиру в новостройке или индивидуальный дом по сниженной ставке - до 2% годовых.Фото: «Номер один», пресс-служба правительства Бурятии