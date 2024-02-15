В Улан-Удэ прошел митинг памяти воинов-афганцев

Сегодня на мемориальном комплексе «Ровесникам, ушедшим в бой» прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.В мероприятии приняли участие Глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители общественной организации «Боевое братство» и другие.- Наши войска вышли, решив все боевые задачи. Наши мужчины, наши воины всю историю нашего государства подтверждают свою честь и доблесть. Всегда стоят на защите нашей страны. В этот день давайте еще раз вспомним наших воинов-афганцев, всех воинов, которые принимали и принимают участие в боевых конфликтах, наших военнослужащих, верных воинской присяге, которые мужественно защищают нашу Родину и народ. Честь и хвала, гордость и память! - сказал Алексей Цыденов, Глава Бурятии.Воины-афганцы, отдавшие свой воинский долг Родине, проявили мужество, отвагу, героизм.- 35 лет назад последняя колонна советских солдат покинула Афганистан. Тогда армия возвращалась домой. К сожалению, вернулись не все. Среди тех людей, кто остался на земле Афганистана есть и наши ребята, улан-удэнцы, и мы помним об этом. Этот мемориал посвящен всем бойцам- участникам войны в Афганистане и в других горячих точках. Этот сквер называется «Ровесникам ушедших в бой». Теперь сюда приезжают родственники, друзья наших бойцов их разных районов Бурятии, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти. Никто и никогда не сотрет в нашей памяти события тех лет, - сказал Игорь Шутенков, мэр Улан-Удэ.Участники митинга почтили память воинов-афганцев, возложили цветы и венки к «Черному тюльпану».Решение о выводе советских войск из Афганистана было принято в 1988 году, процесс начался 15 мая 1988 года, завершился 15 февраля 1989-го. Из Бурятии войну в Афганистане прошли 2400 человек. Погибло 26 воинов, два человека пропали без вести. Более 500 воинов проживают сейчас в Бурятии, - сообщили в мэрии города Улан-Удэ.