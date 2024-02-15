В Улан-Удэ отключат холодную воду

МУП «Водоканал» сообщает: 16 февраля, с 00:00 до 06:00, будет отключено холодное водоснабжение в Железнодорожном районе. Причина: в связи с проведением работ по замене аварийного участка трубопровода по адресу: ул. Иванова, 19 (по письму управляющей компании ООО «ЖЭУ-2»)Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.Список домов в карточках: