Общество 15.02.2024 в 16:05

В Улан-Удэ отключат холодную воду

Отключение коснется Железнодорожного района
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ отключат холодную воду
МУП «Водоканал» сообщает: 16 февраля, с 00:00 до 06:00, будет отключено холодное водоснабжение в Железнодорожном районе. Причина: в связи с проведением работ по замене аварийного участка трубопровода по адресу: ул. Иванова, 19 (по письму управляющей компании ООО «ЖЭУ-2») 

Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.

Список домов в карточках: 

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