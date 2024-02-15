Общество 15.02.2024 в 16:05
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Отключение коснется Железнодорожного района
Текст: Ольга Лазарева
МУП «Водоканал» сообщает: 16 февраля, с 00:00 до 06:00, будет отключено холодное водоснабжение в Железнодорожном районе. Причина: в связи с проведением работ по замене аварийного участка трубопровода по адресу: ул. Иванова, 19 (по письму управляющей компании ООО «ЖЭУ-2»)
Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
Список домов в карточках:
Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о ее местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
Список домов в карточках:
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