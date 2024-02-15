Общество 15.02.2024 в 16:27
В Улан-Удэ на площади Советов появятся новый фонтан в виде Байкала, детская площадка, бык и верблюд
Игорь Шутенков предложил доработать концепцию летнего благоустройства площади
Текст: Ольга Лазарева
Какой будет площадь Советов с приходом тепла? Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил доработать концепцию летнего благоустройства площади Советов.
Зимой в новогодние праздники центральная площадь Улан-Удэ превращается в ледяной городок и становится местом притяжения для горожан и гостей столицы.
Чтобы в летний зной здесь также можно было отдохнуть, необходима концепция благоустройства, считает Игорь Шутенков. Эта тема обсуждалась на планерном совещании, где мэр поручил доработать концепцию летнего благоустройства площади Советов.
- Сердце нашей столицы давно нуждается в изменениях. Зимой, когда здесь горки, ёлка, ледяные скульптуры, она становится настоящим центром притяжения. Хочется, чтобы так было и летом. В прошлом и позапрошлом году мы устанавливали тут беседки, перголы, топиарии и другое. Но этого, я считаю, недостаточно. Хочется, чтобы здесь еще появились фонтаны, цветы, интересные арт-объекты, новые пространства для отдыха и развлечений. Площадь должна стать максимально удобной и комфортной для жителей, неким оазисом добра, красоты и любви, - сказал Игорь Шутенков.
Мэр отметил, что новый проект летнего благоустройства площади должен быть креативным, интересным, и универсальным, то есть учитывать формат различных мероприятий, которые проходят на площади.
- Можно провести для этого конкурс идей или привлечь для разработки концепции дизайн-студии из других городов, например, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Москвы, - предложил Игорь Шутенков.
Для обновления центральной площади Комитет городского хозяйства уже приобрел некоторые элементы благоустройства.
- Мы купили новые топиарии: быка, верблюда, барана, козла. Также будет новый фонтан в виде Байкала, площадью 12 метров, детская площадка, новые скамейки. По периметру зоны отдыха обустроим газонное покрытие, установим вазоны с крупными деревьями и другое. Все это уже на складе. Весной начнем установку, - сказал Сергей Гашев, заммэра – председатель Комитета городского хозяйства.
Напомним, все конструкции, которые используются летом для благоустройства площади Советов, разборные. После летнего сезона они хранятся на складах Комбината по благоустройству.
Если у вас есть идеи по обновлению площади Советов, то отправляйте их на сайт «Активный горожанин». Сделаем вместе наш город лучше! – призывают в мэрии города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Зимой в новогодние праздники центральная площадь Улан-Удэ превращается в ледяной городок и становится местом притяжения для горожан и гостей столицы.
Чтобы в летний зной здесь также можно было отдохнуть, необходима концепция благоустройства, считает Игорь Шутенков. Эта тема обсуждалась на планерном совещании, где мэр поручил доработать концепцию летнего благоустройства площади Советов.
- Сердце нашей столицы давно нуждается в изменениях. Зимой, когда здесь горки, ёлка, ледяные скульптуры, она становится настоящим центром притяжения. Хочется, чтобы так было и летом. В прошлом и позапрошлом году мы устанавливали тут беседки, перголы, топиарии и другое. Но этого, я считаю, недостаточно. Хочется, чтобы здесь еще появились фонтаны, цветы, интересные арт-объекты, новые пространства для отдыха и развлечений. Площадь должна стать максимально удобной и комфортной для жителей, неким оазисом добра, красоты и любви, - сказал Игорь Шутенков.
Мэр отметил, что новый проект летнего благоустройства площади должен быть креативным, интересным, и универсальным, то есть учитывать формат различных мероприятий, которые проходят на площади.
- Можно провести для этого конкурс идей или привлечь для разработки концепции дизайн-студии из других городов, например, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Москвы, - предложил Игорь Шутенков.
Для обновления центральной площади Комитет городского хозяйства уже приобрел некоторые элементы благоустройства.
- Мы купили новые топиарии: быка, верблюда, барана, козла. Также будет новый фонтан в виде Байкала, площадью 12 метров, детская площадка, новые скамейки. По периметру зоны отдыха обустроим газонное покрытие, установим вазоны с крупными деревьями и другое. Все это уже на складе. Весной начнем установку, - сказал Сергей Гашев, заммэра – председатель Комитета городского хозяйства.
Напомним, все конструкции, которые используются летом для благоустройства площади Советов, разборные. После летнего сезона они хранятся на складах Комбината по благоустройству.
Если у вас есть идеи по обновлению площади Советов, то отправляйте их на сайт «Активный горожанин». Сделаем вместе наш город лучше! – призывают в мэрии города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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