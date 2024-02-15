Общество 15.02.2024 в 18:02
«Меня будто облили холодной водой»
Что стало с жительницей Новосибирской области, влюбившейся в араба
Текст: Номер один
История с ноткой экзотики произошла в Новосибирской области. Лилия Зобова влюбилась в иностранца. Мужчина приехал к избраннице в Татарск из Алжира, но семейные узы разрушили судебные приставы. Они выслали араба из страны из-за просроченной визы. Лилия готова была лететь на другой конец света к любимому и рожать ему ребенка. Чем закончилась история влюбленной женщины - в материале КП-Новосибирск.
«Ты красивая. Давай приеду»
В 2020 году Лилии было 36 лет. К тому моменту она уже дважды была замужем и одна тянула троих детей. Первый муж женщины был цыганом. Родня не приняла такого зятя и выгнала за порог. Второй был тираном.
Как же Лилия познакомилась с иностранцем? Женщина зарегистрировалась в соцсетях, и 17 марта ей написал некий Фати Диффалах. Мужчина работал водителем в Алжире. Пара общалась с помощью переводчика.
- Ты красивая. Давай приеду, - писал иностранец Лилии.
Чтобы приехать в Сибирь, Фати продал машину. Добираться до Татарска пришлось с пересадками. Сначала - самолетом до Москвы, потом - поездом до Омска, оттуда уже на автобусе.
- Мы его на перроне в Омске встречали. Помню ту встречу: сразу его узнала. Как не узнать, он же моя родная душа! - рассказывала КП-Новосибирск Лилия Зобова. - Мы обнялись, он в телефоне сразу настрочил, дал прочитать перевод: «Я очень рад, что мы с тобой встретились».
Пара прожила вместе несколько месяцев. Но вскоре к чете заглянули судебные приставы. Сказали, что у Фати просрочена виза и ему придется улететь домой. Лилия умоляла оставить мужчину с ней, но представители власти были непреклонны.
Лилия начала планировать поездку к Фати в Алжир. Хотела продать дом, чтобы купить билеты к своему арабскому принцу. Думала, что вернется беременная, приставы сжалятся, пропустят араба обратно в Россию.
«Лучше с русским на рыбалку, чем за границу»
За помощью и поддержкой Лилия поехала на федеральный канал к Малахову. Надеялась, что ее услышат, поймут и помогут соединить влюбленные сердца. Однако в эфире вскрылась горькая правда. Редакторы программы написали Фати под видом девушек, желающих познакомиться. Он шел на диалог, хотел с ними встретиться хоть в Париже, хоть в Тунисе. Только сразу писал, что денег у него нет и дамам придется организовать свидания самим.
- Я лишился всего из-за пьющей женщины, - заявил Фати на передаче, намекая на Лилию.
Лилия не ожидала такого предательства от возлюбленного. После программы она вернулась в Татарск и полностью погрузилась в воспитание детей. Арабская сказка быстро закончилась, иностранцу она больше не писала.
Сейчас семья готовится к переезду в новый дом.
- Старшая дочка - инвалид, поэтому я пока не работаю, получаю пособия по уходу. Сейчас ей исполнится 18 лет, встану на биржу труда и устроюсь на работу уборщицей, - делится своими планами Лилия.
С иностранцами женщина больше не знакомится. Уверена, что прошлый случай ей был дан не просто так.
- Меня после передачи как будто облили холодной водой. Фатхи на связь со мной тоже больше не выходил. А других отношений я больше целенаправленно и не ищу. Счастье само меня найдет, нужно просто подождать, - рассуждает многодетная мать. - И теперь хочу не иностранца, а нашего, русского, чтобы я за ним была как за каменной стеной. И умного, чтобы было о чем с ним поговорить. Лучше с ним на рыбалку пойти или в лес за грибами, чем за границу.
- Какие выводы вы сделали из этой истории?
- Девушки, не ведитесь на красивые слова от иностранцев. Ну, уедете вы к нему и что? А вдруг вас в рабство продадут или еще что похуже может случиться. Денег не давайте, даже если будут сильно выпрашивать. Среди них много альфонсов! Ищите мужчин в России. Здесь много хороших и порядочных. Учитесь на моих ошибках.
Фото: предоставлено героем публикации
«Ты красивая. Давай приеду»
В 2020 году Лилии было 36 лет. К тому моменту она уже дважды была замужем и одна тянула троих детей. Первый муж женщины был цыганом. Родня не приняла такого зятя и выгнала за порог. Второй был тираном.
Как же Лилия познакомилась с иностранцем? Женщина зарегистрировалась в соцсетях, и 17 марта ей написал некий Фати Диффалах. Мужчина работал водителем в Алжире. Пара общалась с помощью переводчика.
- Ты красивая. Давай приеду, - писал иностранец Лилии.
Чтобы приехать в Сибирь, Фати продал машину. Добираться до Татарска пришлось с пересадками. Сначала - самолетом до Москвы, потом - поездом до Омска, оттуда уже на автобусе.
- Мы его на перроне в Омске встречали. Помню ту встречу: сразу его узнала. Как не узнать, он же моя родная душа! - рассказывала КП-Новосибирск Лилия Зобова. - Мы обнялись, он в телефоне сразу настрочил, дал прочитать перевод: «Я очень рад, что мы с тобой встретились».
Пара прожила вместе несколько месяцев. Но вскоре к чете заглянули судебные приставы. Сказали, что у Фати просрочена виза и ему придется улететь домой. Лилия умоляла оставить мужчину с ней, но представители власти были непреклонны.
Лилия начала планировать поездку к Фати в Алжир. Хотела продать дом, чтобы купить билеты к своему арабскому принцу. Думала, что вернется беременная, приставы сжалятся, пропустят араба обратно в Россию.
«Лучше с русским на рыбалку, чем за границу»
За помощью и поддержкой Лилия поехала на федеральный канал к Малахову. Надеялась, что ее услышат, поймут и помогут соединить влюбленные сердца. Однако в эфире вскрылась горькая правда. Редакторы программы написали Фати под видом девушек, желающих познакомиться. Он шел на диалог, хотел с ними встретиться хоть в Париже, хоть в Тунисе. Только сразу писал, что денег у него нет и дамам придется организовать свидания самим.
- Я лишился всего из-за пьющей женщины, - заявил Фати на передаче, намекая на Лилию.
Лилия не ожидала такого предательства от возлюбленного. После программы она вернулась в Татарск и полностью погрузилась в воспитание детей. Арабская сказка быстро закончилась, иностранцу она больше не писала.
Сейчас семья готовится к переезду в новый дом.
- Старшая дочка - инвалид, поэтому я пока не работаю, получаю пособия по уходу. Сейчас ей исполнится 18 лет, встану на биржу труда и устроюсь на работу уборщицей, - делится своими планами Лилия.
С иностранцами женщина больше не знакомится. Уверена, что прошлый случай ей был дан не просто так.
- Меня после передачи как будто облили холодной водой. Фатхи на связь со мной тоже больше не выходил. А других отношений я больше целенаправленно и не ищу. Счастье само меня найдет, нужно просто подождать, - рассуждает многодетная мать. - И теперь хочу не иностранца, а нашего, русского, чтобы я за ним была как за каменной стеной. И умного, чтобы было о чем с ним поговорить. Лучше с ним на рыбалку пойти или в лес за грибами, чем за границу.
- Какие выводы вы сделали из этой истории?
- Девушки, не ведитесь на красивые слова от иностранцев. Ну, уедете вы к нему и что? А вдруг вас в рабство продадут или еще что похуже может случиться. Денег не давайте, даже если будут сильно выпрашивать. Среди них много альфонсов! Ищите мужчин в России. Здесь много хороших и порядочных. Учитесь на моих ошибках.
Фото: предоставлено героем публикации
Тегиженщины иностранцы ситуация