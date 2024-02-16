По иску прокурора детскую больницу в Улан-Удэ обеспечили необходимым медицинским оборудованием

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ провела проверку соблюдения прав детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями.Установлено, что в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» отсутствовало оборудование в отделениях медицинской реабилитации № 2 и № 3, необходимое несовершеннолетним пациентам для получения медицинской помощи и реабилитации.В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании медицинского учреждения приобрести медицинскую технику, регионального министерства - осуществить необходимое финансирование.Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение суда исполнено, больница оснащена системами реабилитации нижних конечностей, подъема пациентов и дальнейшего перемещения, велоэргометром и другим оборудованием.