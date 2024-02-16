В прокуратуре Бурятии обсудили итоги 2023 года

Под председательством прокурора Республики Бурятия Михаила Филичева состоялось оперативное совещание по вопросам рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры региона в 2023 году.Отмечено, что прокуроры рассмотрели более 20 тысяч обращений. Наибольшее количество разрешенных обращений связано с нарушениями в сфере исполнительного производства, ЖКХ, жилищного и трудового законодательства.Работники нацелены на обратную связь с гражданами, принципиальный подход к рассмотрению заявлений о нарушениях прав социально-уязвимой категории населения, инвалидов, малообеспеченных, несовершеннолетних, участников специальной военной операции и членов их семей. Значительное внимание придают обеспечению надлежащего контроля за принятием мер по удовлетворенным обращениям, реальным восстановлением прав, своевременному извещению заявителей о результатах рассмотрения актов реагирования.К примеру, в ходе проверки по обращению жителя Советского района г. Улан-Удэ о длительном отсутствии горячего водоснабжения установлено, что коммунальная услуга не предоставлялась в связи с нарушением сроков выполнения работ в рамках муниципального контракта. По результатам рассмотрения постановления заместителя прокурора республики технический директор подрядной организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).Также по результатам рассмотрения актов реагирования, внесенных прокуратурой республики в министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, мэру г. Улан-Удэ, директору филиала ПАО «ТГК-14» подрядной организацией произведена поставка труб, проведены работы по их укладке и монтажу. Теплоснабжающей организацией возобновлена подача коммунальной услуги, потребителям услуги произведен перерасчет платы за услугу горячего водоснабжения на общую сумму 2,9 млн рублей.Прокуроры стараются расширять и совершенствовать практику различных форм приема граждан, проведение выездных, тематических и совместных приемов по острым вопросам, в отдаленных сельских районах, предприятиях, учреждениях.Так, по обращению председателя Бурятского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» в деятельности ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж», поступившего на личном приеме прокурора республики, выявлены нарушения права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствие в образовательном учреждении сурдопереводчика, что явилось причиной отказа в приеме на обучение абитуриентки, имеющей недостатки функции слуха.Прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к образовательной организации, министерству образования и науки республики о возложении обязанности обеспечить образовательный процесс с предоставлением услуг сурдопереводчиков обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, в штатное расписание введена соответствующая должность.По результатам обсуждения выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры республики на текущий период, - сообщили в прокуратуре РБ.