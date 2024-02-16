В Бурятии добровольцы центра «Сила Добра 03» изготовили более 7000 маскировочных сетей

– Приходят помогать студенты из Байкальского многопрофильного колледжа, работники регионального отделения Социального фонда, Управления судебных приставов, полиции, пенсионеры, учителя и школьники. С нами постоянно сотрудничают техникум строительства и горхозяйства, Бурятская сельхозакадемия, – рассказывает директор центра.





Добровольческий центр «Сила Добра 03» был создан в Бурятии 1 октября 2022 года. Сегодня в Улан-Удэ открыто три филиала в разных частях города, сообщили в пресс-службе правительства республики.В центр приходят жители Бурятии разных профессий и разных возрастов. Они ежедневно плетут маскировочные сети, шьют и собирают необходимую помощь для участника СВО. Помогают безвозмездно, ради одной цели – победы в специальной военной операции.Как отмечает директор Оюна Дымшеева, на постоянной основе в добровольческом центре «Сила Добра 03» работает 105 волонтеров.В добровольческом центре плетут маскировочные сети, шьют более 30 наименований военной амуниции, изготавливают окопные свечи. За год с лишним уже изготовлено более 7 тысяч маскировочных сетей, около 300 бронежилетов, более 3 тысяч подсумков и тактических носилок, более 5 тысяч балаклав и многое другое. Готовые изделия труженики тыла отправляют на фронт через другие волонтёрские организации.– Нельзя в стороне оставаться в такое время. У меня, моих подруг, знакомых там служат мужья, братья, дети, племянники. На передовой им это всё нужно. В каждой изготовленной нами вещи тепло родного дома, наша любовь. Главное, чтобы поскорее все наши ребята вернулись домой, – говорит волонтёр центра Татьяна Власова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии