Общество 16.02.2024 в 10:29

В Бурятии добровольцы центра «Сила Добра 03» изготовили более 7000 маскировочных сетей

Сейчас на постоянной основе там работают более ста волонтеров
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии добровольцы центра «Сила Добра 03» изготовили более 7000 маскировочных сетей
Добровольческий центр «Сила Добра 03» был создан в Бурятии 1 октября 2022 года. Сегодня в Улан-Удэ открыто три филиала в разных частях города, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В центр приходят жители Бурятии разных профессий и разных возрастов. Они ежедневно плетут маскировочные сети, шьют и собирают необходимую помощь для участника СВО. Помогают безвозмездно, ради одной цели – победы в специальной военной операции.

Как отмечает директор Оюна Дымшеева, на постоянной основе в добровольческом центре «Сила Добра 03» работает 105 волонтеров.

– Приходят помогать студенты из Байкальского многопрофильного колледжа, работники регионального отделения Социального фонда, Управления судебных приставов, полиции, пенсионеры, учителя и школьники. С нами постоянно сотрудничают техникум строительства и горхозяйства, Бурятская сельхозакадемия, – рассказывает директор центра.


В добровольческом центре плетут маскировочные сети, шьют более 30 наименований военной амуниции, изготавливают окопные свечи. За год с лишним уже изготовлено более 7 тысяч маскировочных сетей, около 300 бронежилетов, более 3 тысяч подсумков и тактических носилок, более 5 тысяч балаклав и многое другое. Готовые изделия труженики тыла отправляют на фронт через другие волонтёрские организации.

– Нельзя в стороне оставаться в такое время. У меня, моих подруг, знакомых там служат мужья, братья, дети, племянники. На передовой им это всё нужно. В каждой изготовленной нами вещи тепло родного дома, наша любовь. Главное, чтобы поскорее все наши ребята вернулись домой, – говорит волонтёр центра Татьяна Власова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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спецоперация волонтеры 74

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