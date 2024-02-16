Общество 16.02.2024 в 11:15
21-летний морской пехотинец из Бурятии погиб на СВО
Данил Гладких подавал большие надежды в хоккее
Текст: Андрей Константинов
В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Кижингинского района Бурятии 21-летний Данил Гладких. Об этом сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».
Данил Гладких родился 28 декабря 2002 года в Кижинге. Учился в Кижингинской средней школе им. Хоца Намсараева. Служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.
«Наш парень Данил Гладких играл за команду «Юность» (Кижинга), подавал большие надежды, играя в хоккей с мячом. Совсем еще пацан... Мы, все кто играли с ним, он годится нам в сыновья, будем помнить его как отзывчивого, доброго и спокойного по характеру. Пусть земля будет ему пухом», - сообщил знакомый погибшего бойца.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Данил Гладких родился 28 декабря 2002 года в Кижинге. Учился в Кижингинской средней школе им. Хоца Намсараева. Служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.
«Наш парень Данил Гладких играл за команду «Юность» (Кижинга), подавал большие надежды, играя в хоккей с мячом. Совсем еще пацан... Мы, все кто играли с ним, он годится нам в сыновья, будем помнить его как отзывчивого, доброго и спокойного по характеру. Пусть земля будет ему пухом», - сообщил знакомый погибшего бойца.
Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
Тегиспецоперация